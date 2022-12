CSGT Quảng Ninh xử lý 6.490 trường hợp vi phạm sau 1 tháng

Ngày 25/12 – Phòng CSGT đường bộ đường sắt – Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023, lực lượng Công an trên địa bàn toàn tỉnh đã xử lý 6.490 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều phương tiện, lực lượng, biện pháp hiệu quả. Sau 1 tháng thực hiện, Công an toàn tỉnh đã xử lý 6.490 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt hơn 14 tỷ đồng, tước 1.238 giấy phép lái xe.

Trong số đó, Công an tỉnh xử lý 671 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử lý 13 trường hợp người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, 1.399 trường hợp vi phạm về tốc độ, 67 trường hợp vi phạm quá tải, 27 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

Kết quả này thể hiện quyết tâm của Công an toàn tỉnh trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Công an các địa phương đang tích cực tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân luồng giao thông, xử lý ùn tắc giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội của Nhân dân trong dịp cuối năm, lễ Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023.

Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) thì mức phạt đối với hành vi điều khiển xe cơ giới giao thông chạy quá tốc độ được quy định như sau: Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với ô tô: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h (Điểm a Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm i Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi tại điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h (Điểm a Khoản 6 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

