Từ trưa nay (27/9), trên đảo Lý Sơn đã có mưa to và gió mạnh cấp 8, gió giật cấp 11.

Sáng nay (27/9), để ứng phó với bão Noru (cơn bão số 4) và nhằm đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng xung yếu và có nguy cơ nguy hiểm từ cơn bão số 4, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn để tránh trú bão.

Ghi nhận của PV Infonet tại Bình Đông (huyện Bình Sơn) cho thấy, khu vực thôn Sơn Trà nằm sát bờ biển loa thông báo yêu cầu người dân liên tục ra xe ô tô di dời đến nơi khác an toàn trước khi cơn bão số vào bờ. Người dân gồm người già, trẻ em… di chuyển ra xe tại cổng thôn với những đồ dùng cá nhân như quần áo, chăn màn, thức ăn dự trữ mang theo, dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng địa phương.

Trẻ em thôn Sơn Trà được gia đình di dời đến nơi an toàn để tránh trú bão.

“Nhà gần biển nên lo sợ bão số 4 vào không kịp chạy nên chúng tôi di dời sớm theo thông báo của chính quyền địa phương”, một người dân đang cầm hộp thức ăn chuẩn bị lên xe di dời tranh thủ nói.

Những đồ dùng cần thiết được người dân Sơn Trà mang theo khi đi di dời.

Người dân chờ lên xe để di chuyển đến nơi an toàn tránh trú bão.

Người dân đi sơ tán được lực lượng chức năng hướng dẫn lên xe.

Tại địa bàn xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) các nhà mái tôn của các công nhân tham gia xây dựng các công trình ở địa phương cũng đã được gia cố thêm lốp xe trên mái nhà, các bao nilon nước. Đặc biệt, các phương tiện máy móc ngừng hoạt động và đậu đỗ an toàn.

Công nhân ở các công trình xây dựng ở xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) đưa lốp xe lên mái nhà.

Bao nilon nước đưa lên mái nhà để chống bão Noru ở xã Bình Đông (huyện Bình Sơn).

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 4, huyện đảo Lý Sơn cũng đã huy động các lực lượng khẩn trương giúp dân chằng chống nhà cửa, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu an toàn, chủ động ứng phó với bão. Cụ thể, từ ngày 25/9 đến nay, huyện đảo Lý Sơn đã huy động các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân đội tập trung giúp dân chằng chống nhà cửa, công trình, trụ sở làm việc, các trường học trên địa bàn và chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo cho bà con nhân dân.

Đồn biên phòng Lý Sơn đã tổ chức tuyên truyền, kêu gọi hàng trăm tàu thuyền như tàu cá, tàu vận tải, tàu khách, cano các loại vào nơi trú tránh trú an toàn. Kêu gọi các hộ nuôi lồng bè khẩn trương di chuyển lồng nuôi vào cảng neo trú tàu thuyền để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) giúp ngư dân đưa thuyền vào bờ.

Buộc thêm dây cho mái nhà trước khi bão vào huyện đảo Lý Sơn.

Đồng thời, Đồn Biên phòng Lý Sơn (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp với Nghiệp đoàn nghề cá An Hải và Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh kịp thời thông báo, kêu gọi ngư dân hành nghề trên biển chủ động tìm nơi tránh trú bảo đảm bảo an toàn, không để các phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ra văn bản nghiêm cấm tất cả người dân tại huyện đảo Lý Sơn ra khỏi nhà sau 10h trưa nay (27/9) để đảm bảo an toàn và yêu cầu chính quyền địa phương phân công lực lượng trực 24/24 để xử lý tình huống xảy ra khi bão đổ bộ vào Lý Sơn.

Trao đổi với PV Infonet trưa nay (27/9), bà Phạm Thị Hương – Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, hiện tại trên địa bàn đang có mưa từ 40 – 50mm và gió mạnh cấp 8 nên đã cấm người dân ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, các tàu thuyền đã vào tránh trú an toàn và đã chỉ đạo lực lượng các địa phương túc trực nhằm đảm bảo cho người dân.

Người dân và cán bộ chiến sĩ đảo Lý Sơn đưa bao cát lên mái nhà, gia cố, chống bão Noru.

Hiện, tỉnh Quảng Ngãi có 5.217 tàu cá /34.467 ngư dân đã vào các bến bãi neo đậu. BĐBP Quảng Ngãi đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và 11 tàu, ca nô tuần tra hướng dẫn tàu thuyền vào bến, giúp dân neo cột chống va đập khi bão đổ bộ, khi nước lũ đổ về hạ lưu.

Hà Oai