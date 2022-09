Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các UBND các huyện, thị xã và TP Huế tổ chức sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn bắt đầu từ 9h ngày 27/9 và hoàn thành trước 12h ngày 27/9. Trong đó, ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo trước thời điểm bão vào đất liền.

Lực lượng Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) giúp người già yếu đi tránh trú bão Noru.

Tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) chính quyền địa phương đã dùng xe máy di dời người dân đến nơi an toàn trú tránh bão. Lực lượng Công an thị xã Hương Thủy cũng đã triển khai giúp đỡ người già, trẻ em… ở vùng có nguy cơ nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão số 4 vào bờ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày 27/9 đến khi có thông báo mới và trừ các lực lượng làm nhiệm vụ, các trường hợp đặc biệt. Đặc biệt, các khu chợ truyền thống tạm ngừng mua bán từ 14h ngày 27/9.

Chính quyền địa phương xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) di dời người dân bằng xe máy.

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản chỉ đạo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học (tổng cộng 280.315 học sinh) vào các ngày 27 và 28/9 để đảm bảo an toàn.

Đại Học Huế cũng cho sinh viên nghỉ học (tổng cộng 40.000 sinh viên) vào các ngày 27 và 28/9. Từ 27/9 đến tối 28/9 có gần 2.200 khách du lịch (trong đó có 690 khách quốc tế) lưu trú trên địa bàn tỉnh, các cơ sở lưu trú đã có phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

Hiện, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 56 hồ chứa thủy lợi, 12 hồ thuỷ điện đã đưa vào vận hành với tổng dung tích khoảng 2 tỷ m3 nước. 2.062 phương tiện/11.350 lao động hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển và đã vào bờ tránh trú an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 27/9 đến hết ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt mưa to, mưa rất to. Dự báo tác động của mưa với cường độ lớn, tập trung trong khoảng thời gian ngắn nên có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển tại các huyện: Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà để các địa phương, đơn vị chủ động theo dõi, phòng ngừa và ứng phó bão số 4.

Hà Oai