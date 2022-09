* Tại huyện Phú Ninh, Công an huyện đã chuẩn bị tốt các phương án để ứng phó với bão số 4 đổ bộ nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra. Từ trưa ngày 26/9 đến 18h ngày 27/9, lực lượng Công an đã phối hợp lực lượng khác ở địa phương tiến hành di dời 1.577 hộ, 3.667 khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn. Trong đó, di dời tập trung 117 hộ, 331 khẩu; di dời ghép 1.460 hộ, 3.336 khẩu.

Sáng 28/9, ngay sau khi bão đi qua, Công an huyện đã tổ chức 4 tổ xung kích tiến hành dọn dẹp sau bão trên các tuyến Quốc lộ 40B, ĐT615, các tuyến đường liên huyện trên địa bàn đảm bảo đi lại thông suốt.

Công an huyện Phú Ninh giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Tại hai xã Tam Đàn, Tam An (huyện Phú Ninh), mưa lớn diện rộng đã gây ra ngập lụt cục bộ ở một số khu vực trũng thấp tại các khu vực thôn Đàn Trung, Đàn Long, xã Tam Đàn, thôn An Thiện, An Thọ, xã Tam An,... nhất là đoạn Quốc lộ 1A đi ngang thôn Đàn Long (xã Tam Đàn) mực nước đã băng qua quốc lộ. Lực lượng Công an đã phối hợp với lực lượng khác ở 2 địa phương tiến hành chốt chặn, phân luồng, hướng dẫn người dân qua lại khu vực an toàn; đồng thời cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ gia đình bị ngập sâu.

Tại xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) mưa lớn làm nhiều khu vực bị sạt lở nên lực lượng Công an xã đã phối hợp với các lực lượng khác tiến hành di dời người dân đến nơi an toàn, tổ chức dọn dẹp, thông tuyến giao thông từ xã Tam Lãnh đến xã Tam Dân.

* Tại huyện Đại Lộc, lãnh đạo Công an huyện đã huy động lực lượng, khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống. Bão số 4 Noru đã làm tốc mái một số ngôi nhà và gây ra thiệt hại về hoa màu trên địa bàn huyện, đồng thời nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ lụt tại các vùng trũng thấp. Nhiều tuyến đường bị cây cối ngã đổ làm chia cắt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Công an huyện Đại Lộc dọn dẹp cây bị ngã đổ ra đường.

Công an huyện đã huy động lực lượng phối hợp với các lực lượng dân quân và nhân dân trên địa bàn khắc phục những đoạn đường bị ách tắc, đảm bảo lưu thông. Công an các xã, thị trấn tăng cường quân số thường trực chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa bão và ứng phó với lũ lụt.

Công an huyện đã triển khai 2 tổ công tác đi kiểm tra các tuyến liên thông trên địa bàn huyện, các khu vực có khả năng ngập sâu; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai lực lượng khắc phục hậu quả sau mưa bão và kiểm tra chốt chặn các điểm có khả năng ngập nước nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân.

* Tại TP Hội An, bão Noru đã làm hàng trăm cây xanh trên thành phố ngã đổ, trong đó có nhiều cây cổ thụ to, ngã chắn ngang đường. Cán bộ chiến sĩ Công an thành phố với trang thiết bị đã nhanh chóng di chuyển xuống các địa điểm cây cối ngã đổ cản trở giao thông, cưa cây, phát tuyến, dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố, giúp giao thông được đảm bảo thông suốt.

Công an TP Hội An ra quân khắc phục hậu quả sau bão Noru.

Công an các xã, phường trên địa bàn TP Hội An cũng đã triển khai cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng tại địa phương khắc phục hậu quả sau bão tại từng tuyến đường, khối phố. Tình hình lũ lụt sau bão được cảnh báo với nhiều diễn biến phức tạp khó lường, lãnh đạo Công an TP Hội An đã chỉ đạo Công an các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ sau bão, chuẩn bị rào chắn, cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người dân di chuyển qua những nơi nước ngập sâu, chảy xiết.

* Bão số 4 đổ bộ khiến nhiều tuyến đường giao thông, trong đó có Quốc lộ 1A, qua địa bàn TP Tam Kỳ, Núi Thành… hàng chục điểm có nhiều cây xanh ngã đổ, chắn ngang đường, ảnh hưởng lưu thông 1 chiều, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Để đảm bảo giao thông suốt, an toàn, lực lượng Công an gồm: CSGT, Cảnh sát cơ động, Thanh niên xung kích Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam đã chia làm nhiều tổ công tác khắc phục hậu quả, cắt dọn cây xanh ngã đổ và điều tiết giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, ngay khi bão đi qua, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT nhanh chóng huy động tối đa lực lượng tiến hành kiểm tra, khảo sát trên các tuyến giao thông, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác nhanh chóng giải phóng các điểm có nhiều cây xanh, tôn tốc mái xuống đường…đảm bảo an toàn giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ chú ý đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và người dân là ưu tiên hàng đầu.

Khẩn trương vận hành sản xuất kinh doanh sau bão Noru Khu công nghiệp THACO Chu Lai là một vùng chịu ảnh hưởng lớn của bão Noru với mức độ rủi ro thiên tai rất cao. Để chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, THACO Chu Lai đã gấp rút triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống bã. Đồng thời, các tập đoàn thành viên, công ty, đơn vị cũng xây dựng các phương án để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để vận hành lại hoạt động sản xuất kinh doanh. THACO Chu Lai khẩn trương vận hành sản xuất kinh doanh sau bão Noru. Ngay sau khi bão tan, các nhà máy đã khẩn trương dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng, khôi phục hệ thống điện, nước, kiểm tra máy móc thiết bị... nhanh chóng tổ chức lại dây chuyền sản xuất. Trưa 28/9, hơn 30 nhà máy đã đi vào hoạt động bình thường.

Sơn Tùng