Hôm nay Nga tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít Hôm nay (24/6), lúc 10h00 sáng giờ địa phương (14h00 Hà Nội), tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow sẽ diễn ra Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2020).

Theo đó, lúc 10h00 sáng giờ địa phương (14h00 Hà Nội) ngày 24/6, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow sẽ diễn ra Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2020).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ việc quân và dân Liên Xô đã đập tan chủ nghĩa phát xít. Hàng triệu người dân Liên Xô thuộc nhiều nước cộng hòa trong Liên bang đã ngã xuống vì chiến thắng cuối cùng. Họ đã chiến đấu can trường và hi sinh vì sự nghiệp chung. Chúng ta thật khó hình dung chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới nếu thiếu sự đóng góp to lớn của quân và dân Liên Xô. Chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ sự thật về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”.

Tham gia lễ diễu binh có khoảng 14.000 sĩ quan, binh sĩ và 230 phương tiện chiến đấu đến từ các quân, binh chủng, học viện, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Trong đó, dàn nhạc gồm 900 người, cũng như xuất hiện 150 cờ hiệu của các phương diện quân, tập đoàn quân tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đồng thời, trên Quảng trường Đỏ xuất hiện các vũ khí khí tài từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Khối bộ binh có 40 đơn vị tham gia, ngoài ra còn có quân nhân của các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây như Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Bên cạnh đó còn có các binh sĩ của Trung Quốc, Mông Cổ và Serbia.

Dưới đây là những hình ảnh đặc sắc nhất về Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2020). (Ảnh: RIA, Sputnik)

Quang cảnh Quảng trường Đỏ, nơi diễn ra Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu duyệt đội hình.

Lễ duyệt binh của khối các thiết bị quân sự trên Quảng trường Đỏ được mở màn bởi loạt xe tăng T-34-85 huyền thoại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi cạnh đại biểu gồm các cựu chiến binh và các nguyên thủ một số nước.

Các thành viên nữ trẻ tuổi trong một phong trào quân sự yêu nước của thanh niên ở Nga.

Các quân nhân của quân đội Serbia trong Lễ duyệt binh.

Trung đoàn dù cận vệ số 331 của Nga.

Các quân nhân trong lực lượng vũ trang Nga tham gia Lễ duyệt binh.

Các nữ quân nhân tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A.

Pháo tự hành Coalisia-SV.

Xe tăng T-14 Armata.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S.

Cường kích Su-25 với thiết bị thả khói tạo hình quốc kỳ Liên bang Nga.

Lễ duyệt binh trên không được mở màn bởi một nhóm máy bay trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26 và 4 máy bay trực thăng Mi-8AMTS.

Màn tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay ném bom chiến lược Tu-160 từ máy bay chở dầu Il-78.

Xe chiến đấu hộ vệ tăng (BMPT) Terminator.

Đội hình gồm 31 chiếc xe tăng T-34-85 huyền thoại tham gia Lễ duyệt binh.

Hệ thống phòng không Tor-M2DT.

Quân đội Trung Quốc tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng.

Một quân nhân Nga đi cùng gia đinh tới tham dự Lễ duyệt binh.

Những người lính của Quân đội Armenia trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng.

Video cận cảnh Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. (Nguồn: Sputnik, TV Zvezda)

browser not support iframe.

browser not support iframe.

browser not support iframe.

Thanh Bình (lược dịch)