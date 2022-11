Một người đàn ông ở Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi tát rất mạnh vào mặt cậu bé học cùng trường mầm non với con trai, và còn làm gãy chân người ông của nạn nhân.

Công an thành phố Nam Kinh cho hay người đàn ông họ Lu (33 tuổi) đã tới nhà của cậu bé học cùng trường với con trai vào ngày 5/11 để yêu cầu bé trai nói lời xin lỗi. Nguyên nhân là do bé trai bị nghi ngờ đã đánh con trai anh Lu khi cả hai có mặt tại trường mầm non vào sáng cùng ngày.

Nam phụ huynh tát "cháy má" bé trai đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giam. (Ảnh: SCMP)

Đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy khi tới nơi, anh Lu đã tát rất mạnh vào mặt bé trai khiến cậu bé ngã khỏi chiếc ghế nhựa đang ngồi và đập người xuống đất.

Người ông của bé trai mang họ Zu đã chạy vội tới bảo vệ cháu bằng cách giơ chiếc ghế nhựa và ghế gỗ định đánh anh Lu. Theo cảnh sát, anh Lu đã xô đẩy ông Zu (64 tuổi) khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà và bị gãy chân.

Gia đình ông Zu đã báo cáo sự việc với cảnh sát và ngay ngày hôm sau anh Lu bị bắt giữ, theo Beijing Youth Daily.

Cháu trai của ông Zu được cho đã dùng đồ chơi có được trong lúc giằng co với con trai của anh Lu để cào vào phía sau đầu của con trai anh Lu dẫn tới vết rách nhẹ.

Cô Tang, mẹ của bé trai dùng đồ chơi cào vào đầu con trai anh Lu, đã có ý định đưa con trai tới nhà bạn để gửi quà và xin lỗi. Tuy nhiên, trước khi cô Tang kịp làm vậy, gia đình anh Lu đã kéo tới tận nhà để nói chuyện.

Camera an ninh tại nhà đã ghi lại được cảnh anh Lu ngồi trên chiếc ghế đối diện và mắng mỏ bé trai, trong khi ông Zu ngồi gần đó,

“Cháu không thể dùng đồ chơi để đánh bạn. Cháu có hiểu không? Hãy trả lời đi”, tiếng anh Lu quát tháo được camera ghi lại.

Sau đó, anh Lu bất ngờ tát “cháy má” cậu bé khiến nạn nhân ngã khỏi chiếc ghế đang ngồi và đập người xuống đất.

Sau khi tát bé trai, anh Lu còn tiếp tục quát lớn “Lần sau có dám đánh bạn hay không?”

Anh Lu còn giải thích với ông Zu rằng “Xin lỗi vì tôi đã không kiềm chế được. Tôi xin lỗi!”.

“Anh làm như vậy là sai”, ông Zu nói trước khi cầm hai chiếc ghế và định đánh anh Lu nhưng bị đối phương xô ngã xuống đất.

Cô Tang cho biết ông Zu đã phải vào viện điều trị do bị gãy chân. Trong khi đó, cú tát của anh Lu khiến má của con trai cô Tang bị sưng phồng và bầm tím.

Đoạn video ghi lại sự việc đã có hơn 400 triệu lượt xem trên Weibo kèm theo rất nhiều bình luận chỉ trích hành vi bạo lực của anh Lu.

“Một nguyên tắc cơ bản là người lớn không thể cậy khỏe hơn để đánh trẻ con dù là bất cứ lý do gì. Nếu cậu bé đánh con của anh, anh có thể để con mình đánh lại bạn, hoặc anh có đánh bố mẹ của đứa trẻ. Nhưng đây anh lại là người đánh trẻ con trước. Anh đáng bị pháp luật trừng trị”, một cư dân mạng viết.

“Cả hai bên đều sai. Xô xát xảy ra là do bé trai đánh bạn. Hành động này có thể dẫn tới thương tích nghiêm trọng. Tôi cho rằng anh Lu chỉ hành động theo bản năng của một người làm cha”, người khác thể hiện quan điểm.

Minh Thu (lược dịch)