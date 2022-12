Những nữ diễn viên Hàn Quốc sở hữu má lúm đồng tiền 'vạn người mê'

1. Lee Ha Nee

Lee Ha Nee (thường được biết đến với nghệ danh Honey Lee) là hoa hậu Hàn Quốc 2006. Cô cũng đoạt danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Nữ hoàng sắc đẹp Lee Ha Nee hút hồn người xem không chỉ bởi vẻ ngoài quyến rũ mà còn bởi má lúm đồng tiền.

Tuy nhiên, có lần Lee Ha Nee cho biết một số người gọi nét độc đáo của cô là "không tương thích" và thậm chí còn đề nghị phẫu thuật thẩm mỹ để khắc phục.

Cô từng chia sẻ: "Gần đây tôi có tăng cân một chút và má lúm đồng tiền của tôi trở nên sâu hơn. Có lần tôi được một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ liên hệ. Họ nói rằng họ có thể làm đầy má lúm đồng tiền của tôi”.

Giờ đây, Lee Ha Nee coi má lúm đồng tiền là điểm nhấn khiến gương mặt cô càng thêm độc đáo.

2. Han Ye Seul

Người đẹp 40 tuổi dường như giữ mãi nét thanh xuân nhờ má lúm đồng tiền duyên dáng.

Đó là lý do tại sao Han Ye Seul là nữ chính hoàn hảo trong các bộ phim truyền hình lãng mạn như loạt phim nổi tiếng Birth of a Beauty.

Điều thú vị là nhờ yêu thích làm đẹp, nữ diễn viên còn cho ra mắt dòng mỹ phẩm mang tên "Hevvy" vào năm 2021.

3. Shin Min Ah

Nhan sắc Shin Min Ah không thay đổi theo thời gian. Nụ cười tươi tắn, má lúm đồng tiền và làn da trắng là điểm nổi bật của nữ diễn viên.

"Tập thể dục và chăm sóc da sẽ giúp bạn đẹp hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cách bạn cảm nhận cuộc sống. Nếu bất an, gương mặt bạn sẽ hiện rõ điều ấy. Tôi chú trọng tinh thần, tránh căng thẳng hay dằn vặt mình vì một điều gì đó", diễn viên chia sẻ.

Shin Min Ah chắc chắn nằm trong danh sách những nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp có má lúm đồng tiền. Đôi gò má cao và nụ cười duyên dáng của cô trông càng thu hút hơn với lúm đồng tiền đáng yêu.

4. Oh Yeon Seo

Oh Yeon Seo tên thật là Oh Haet Nim, sinh năm 1987, bắt đầu hoạt động nghệ thuật với tư cách ca sĩ. Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của cô không được thuận lợi nên đã kết thúc sớm. Oh Yeon Seo sau đó chuyển sang mảng diễn xuất và gây chú ý bởi vai em gái nam chính trong "My Husband Got a Family". Cô trở nên nổi tiếng sau vai "Đường Tam Tạng" Jin Seon Mi trong Hoa Du Ký.

Mang vẻ đẹp sắc sảo có phần sang trọng và thanh lịch, cộng với diễn xuất ổn định, Oh Yeon Seo đang từng bước khẳng định bản thân mình...

Trong bộ phim mới Cafe Minamdang (Tiệm Cà Phê Mỹ Nam), người xem hầu như không nhìn thấy nụ cười của Oh Yeon khi nhân vật này có mối quan hệ bất hòa với nam chính Seo In Guk. Tuy nhiên, nữ diễn viên 35 tuổi lại là một trong những mỹ nhân Hàn sở hữu má lúm đồng tiền đẹp đến phát hờn.

5. Stephanie Lee

Stephanie Lee sinh ngày 14/12/1993 tại Mỹ, nhưng hiện tại đang sinh sống ở Hàn Quốc. Cô đã từng được góp mặt trong nhiều show thời trang của các nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu như Tom Ford, Chanel và Adidas.

Stephanie Lee được biết đến nhiều nhất với vai diễn Seo Dal Mi trong bộ phim truyền hình Startup, khi nữ diễn viên thể hiện mức độ đáng yêu chết người nhờ lúm đồng tiền.

Chính vì đặc điểm này của khuôn mặt mà nữ diễn viên được các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang yêu thích.

Hạ Thảo (theo Kbiz)