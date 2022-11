Nữ ca sĩ Hàn Quốc mặc trang phục 'lạ lùng' gây tranh cãi

Gần đây, Lee Hi (tên thật là Lee Ha-yi, sinh ngày 23/9/1996) đã đăng một số bức ảnh lên tài khoản Instagram với chú thích: “Một lần nữa cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay”.

Đó có thể là một câu chuyện rất hoàn hảo khi nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Tuy nhiên, Lee Hi khiến cho nhiều người choáng với phong các ăn mặc của mình. Những bức ảnh được công bố cho thấy Lee Hi đang tạo dáng với áo phông trắng và quần jean ở hậu trường. Nghe có vẻ trang phục rất thoải mái và giản dị. Tuy nhiên, phần áo của cô nàng dường như được cách tân theo phong cách "có 1 không 2” khiến mọi người bất ngờ.

Trước phong cách của Lee Hi, cư dân mạng bình luận: “Tôi cứ tưởng đó là quần lót”, “Nó to như một chiếc mặt nạ”, “Phong cách trông hơi gượng gạo”,…

Tuy nhiên, một số người lại dành lời khen cho gu thời trang độc đáo của nữ ca sĩ khi cho rằng: “Phong cách nào cô ấy cũng đẹp”, “Có phần nào đó trông thật sành điệu”…

Trong khi đó, Lee Hi đã tham gia ngành công nghiệp âm nhạc vào năm 2012 sau khi giành chiến thắng trong chương trình thử giọng của đài SBS “K-pop Star Season 1”.

Kể từ đó, cô đã phát hành một số bài hát nổi tiếng, “1,2,3,4”, “Breathe”, “HOLO”,… Cô đã phát hành OST “We'll Shine Brighter Than Any Other Stars” cho bản gốc của Disney+ phim truyền hình “Soundtrack #1” vào tháng 3.

Trước đó, Lee Hi tự tin khoe hình ảnh mới trong bộ ảnh mới ra mắt. Cơ bụng săn chắc của cô là dấu hiệu cho thấy khả năng tự quản lý bản thân nghiêm khắc và thành công.

Qua bức ảnh này, cô nàng nhận được niều lời khen có cánh từ phía khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng cô đã gìn giữ vóc dáng rất tốt.

Hạ Thảo (theo Kbizoom)