Những người nổi tiếng tiên đoán chính xác về cái chết của chính mình (Phần 2)

Rất khó để một người có thể đoán trước được những điều trong cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào. Những người nổi tiếng sau đây đã dự đoán về cái chết của chính mình.

11. Oliver Reed

Với niềm yêu thích rượu chè, Oliver Reed không cần phải có giác quan thứ 6 để đoán rằng cái chết của anh sẽ liên quan đến rượu, nhưng có sự khác biệt giữa điều đó và dự đoán gần như hoàn cảnh chính xác.

Có điều gì đó kỳ lạ trong cuộc phỏng vấn mà anh đã thực hiện với Channel Four. Reed nói rằng cái chết của anh sẽ đến “trong cơn đau tim”. Năm 1999, khi đang quay bộ phim Gladiator, Reed suy sụp và chết vì đau tim trong một quán bar ở Malta.

12. Buddy Holly

Buddy Holly là người đầu tiên trong hàng dài các nghệ sĩ nhạc rock tài năng chết trẻ, và rõ ràng anh đã có một số cảnh báo trước khi chết về số phận. Holly chết trong một vụ tai nạn máy bay vào ngày 3/2/1959, cùng với JP 'The Big Bopper' Richardson và Ritchie Valens, trong khi họ đang tham gia chuyến lưu diễn của Winter Dance Party.

Tuy nhiên, trong những ngày trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu, Holly và vợ Maria Elena đều có những giấc mơ đáng sợ dường như đang nói với họ điều gì đó. Maria Elena nói rằng cô đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng khi cô đang đứng trên cánh đồng và nhìn thấy một quả cầu lửa rơi xuống trái đất để lại một miệng núi lửa cháy trên mặt đất.

Khi cô tỉnh dậy trong tình trạng bị sốc, Buddy nói với cô rằng anh cũng đã có một giấc mơ kỳ lạ, trong đó anh đang bay trên một chiếc máy bay, với cảm giác rằng anh sẽ không quay lại gặp cô nữa. Thực tế là cả hai người đều có những hình ảnh kỳ lạ liên quan đến máy bay và vụ tai nạn.

13. Frank Pastore

Frank Pastore đã có sự nghiệp nổi tiếng trong suốt cuộc đời, đầu tiên là vận động viên ném bóng trong Giải bóng chày Major League, và sau đó là người dẫn chương trình nổi tiếng trên một đài phát thanh Cơ đốc giáo.

Mặc dù vậy, bất chấp những thành tựu đạt được, ngày mất của ông có lẽ là điều mà ông sẽ được nhớ đến nhiều nhất. Vào ngày 19/11/2012, Pastore phát sóng chương trình radio như bình thường và bỗng dưng, anh nói về một chương trình truyền hình mà anh đã xem vào đêm hôm trước, sau đó nói rằng, do người lái xe bất cẩn nên “bất cứ lúc nào tôi có thể gặp sự cố trên 210”.

210 là con đường anh đi về nhà mỗi ngày và anh đã bị một chiếc ô tô đâm vào 3 giờ sau khi nói những lời đó. Anh bị thương nặng ở đầu và chết sau đó tại bệnh viện.

14. Jim Morrison

Jim Morrison là một trong những ngôi sao sáng nhất của thời kỳ hoàng kim của nhạc rock, trong những năm 1960 và 1970, nhưng ông có một cuộc sống không lành mạnh với tình dục, ma túy.

Chính lối sống này đã giết chết Jim Morrison ở tuổi 27. Trước khi chết, Morrison đã đưa ra một nhận xét ngẫu nhiên rằng anh biết cuộc đời mình sẽ sớm kết thúc.

Trong một buổi uống rượu, Morrison nói với bạn bè rằng, anh sẽ trở thành ngôi sao nhạc rock tiếp theo chết trẻ và Jim Morrison đã ra đi trong vòng vài tháng, vào mùa hè năm 1971, cho thấy đó không chỉ là câu nói trong khi say.

15. James Dean

Nam diễn viên được yêu mến James Dean được biết đến với những màn trình diễn nổi tiếng trong các bộ phim như Rebel Without a Cause (1955), East of Eden (1955) và Giant (1956). Với một sự nghiệp đầy hứa hẹn như vậy, thế giới bàng hoàng khi Dean chết thảm trong một tai nạn xe hơi ở tuổi 24 vào năm 1955.

Nam diễn viên bắt đầu yêu thích đua xe ô tô và mua những chiếc xe ấn tượng như Triumph Tiger T110 và Porsche 550 Spyder khét tiếng của mình đặt tên là “Little Bastard” (Gã tồi bé nhỏ). Dean có mong muốn tạo dựng sự nghiệp trong lĩnh vực đua xe thể thao. Đáng buồn thay, điều này đã không bao giờ thành hiện thực.

Trong một cuộc phỏng vấn chỉ vài tháng trước khi qua đời, ngôi sao đã bày tỏ một cảnh báo thận trọng về đường cao tốc của Mỹ: “Mọi người nói đua xe là nguy hiểm. Nhưng tôi sẽ tận dụng cơ hội trên đường đua bất cứ ngày nào. Hãy thoải mái trên đường cao tốc, mặc dù có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào”.

Ngày 30/9/1955, ngôi sao Hollywood lái chiếc Little Bastard cùng với hành khách duy nhất là thợ cơ khí Rolf Wütherich. James nhận thấy một chiếc Ford đang hướng về phía mình nhưng nó chuẩn bị rẽ trái ở giao lộ phía trước.

Tuy nhiên, 2 chiếc xe đã va chạm kinh hoàng vào nhau. Thợ máy Rolf văng ra khỏi chiếc Little Bastard và bị gãy xương nghiêm trọng. Chiếc Ford cũng chệch khỏi xa lộ nhưng đã dừng lại kịp thời, giúp tài xế 23 tuổi tên Donald Turnupseed chỉ bị xây xát nhẹ.

Còn chiếc Little Bastard, do lực va chạm quá mạnh, nó bay lên không trung rồi lại lao sầm xuống mặt đất, khiến nam tài tử James Dean ở bên trong gặp chấn thương vô cùng nghiêm trọng. James Dean chết khi được cấp cứu ở bệnh viện.

16. Grigori Rasputin

Grigori Rasputin là một nhà thần bí người Nga, đã kết bạn với gia đình Nicholas II, do đó có được ảnh hưởng đáng kể ở cuối thời Đế quốc Nga. Grigori Rasputin tự xưng là thánh và phát triển mối quan hệ bền chặt với Hoàng đế Nicholas và Hoàng hậu Alexandra. Tsarina rất thân thiết với Rasputin, vì bà tin rằng nhà sư đã giúp chữa lành bệnh máu khó đông cho con trai.

Nhiều nhà sử học tin rằng Grigori Rasputin có liên quan đến việc lật đổ triều đại Romanov. Bản thân Rasputin biết rằng mình đã đến lúc phải chết, và ông đã viết một bức thư cho Alexandra tuyên bố ông sẽ bị giết vào năm mới, và những người Romanov sẽ chịu chung số phận với ông trong vòng 2 năm sau đó. Hai ngày trước năm mới 1917, Rasputin bị bắn 3 phát, đầu độc và chết đuối. Cả gia đình Romanov bị giết một cách dã man sau đó một năm rưỡi.

17. Pete Maravich

NBA Hall of Famer đã vinh danh “Pistol Pete” Maravich là tay ném bóng xuất sắc nhất mọi thời đại. Với khả năng trình diễn tuyệt vời cùng với thể lực phi thường, Maravich đã tạo dựng được tên tuổi của mình và là một trong những cầu thủ bóng rổ trẻ tuổi nhất vinh dự được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Bóng rổ Tưởng niệm Naismith.

Đã chơi 4 năm ở NBA, Maravich nói trong một cuộc phỏng vấn với Beaver County Times: “Tôi không muốn chơi 10 năm ở NBA và sau đó chết vì đau tim ở tuổi 40”.

Sáu năm sau, cầu thủ bóng rổ buộc phải giải nghệ vì chấn thương và ông đã qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 40. Các báo cáo y tế phát hiện ra do hở van tim, Maravich lẽ ra phải chết ở tuổi 20 nhưng sống thêm 2 thập kỷ theo đúng như dự đoán của ông.

Hạ Thảo (lược dịch)