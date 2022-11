“Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lạm phát ngày càng trầm trọng ở Vương quốc Anh, hơn một phần tư dân số nước này bắt đầu mua thực phẩm theo hình thức tín dụng”, Sky News dẫn một nghiên cứu xã hội học do kênh truyền hình Ipsos ủy quyền.

Theo đó, hơn 25% người tham gia khảo sát thừa nhận rằng do giá cả tăng nhanh trong năm nay, họ bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng trong các cửa hàng tạp hóa. 1/5 số người được hỏi cho biết họ vay tiền từ người thân. 25% những người được khảo sát cho biết họ kiếm sống bằng cách bán các vật dụng cá nhân và 24% cho biết họ tiết kiệm thực phẩm bằng cách bỏ bữa.

Nhiều người Anh bắt đầu mua thực phẩm bằng tín dụng. (Ảnh: AP)

Một phóng viên của Sky News nhấn mạnh, gánh nặng nợ có thể gia tăng do việc sử dụng thẻ tín dụng và các khoản vay có vẻ đáng báo động trong bối cảnh chính sách của các nhà chức trách Anh.

Bên cạnh đó, hơn một phần ba số người tham gia vào nghiên cứu Ipsos đã gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn tiền điện trong 3 tháng qua.

Tuy nhiên, mặc dù chỉ số này đã tăng nhẹ kể từ tháng 8, khi công ty thực hiện một cuộc khảo sát tương tự, nhưng nhìn chung, tỷ lệ những người được hỏi do tăng giá thay đổi thói quen, thậm chí còn giảm nhẹ.

Ipsos cho rằng, điều này không có nghĩa là người dân đột nhiên bắt đầu lạc quan vào tình hình nền kinh tế, mà giá trị đỉnh điểm của sự lo lắng đã được ghi nhận vào tháng 8 - tức là chỉ giảm tương đối, nhưng nhìn chung vẫn rất cao.

Theo Sky News, người Anh đã cảm nhận được sự gia tăng giá năng lượng, và sau đó là giá thực phẩm trong nhiều tháng, nhưng giờ đây họ có một lý do khác để lo ngại - giá bất động sản tăng. Phóng viên của kênh giải thích, yếu tố này xuất hiện cách đây không lâu, và bên cạnh đó, nó sẽ biểu hiện dần dần, khi các khoản vay thế chấp theo kỳ hạn với lãi suất cố định hết hạn.

Trong khi đó, hơn một phần ba cuộc khảo sát mới nhất của Ipsos về những người có thế chấp cho biết họ đã thấy các khoản thanh toán hàng tháng cho các khoản vay tăng lên trong 3 tháng qua.

Theo nghiên cứu, hơn một nửa số người được hỏi tin rằng các quyết định của cựu Thủ tướng Liz Truss và đảng Bảo thủ đã đóng góp đáng kể vào việc tăng giá thế chấp.

Trong khi đó, mặc dù người Anh chủ yếu đổ lỗi cho việc tăng giá nhà đất do bà Truss, nhưng họ không tin rằng chính phủ mới sẽ có thể tìm ra cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng khi chưa đến 10% số người được hỏi cho biết không phải tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak, cũng như phe đối lập sẽ không thể có tác động mạnh mẽ để vượt qua khủng hoảng, và dưới 30% số người được hỏi đồng ý họ có thể có ít nhất một số tác động nào đó.

Trước đó, theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tại Anh ghi nhận tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với con số 10,2% được các nhà kinh tế của Reuters dự báo và thấp hơn con số 10,1% của tháng 7.

So với tháng 7, CPI tháng 8 tăng 0,5%, cũng thấp so với dự báo. CPI lõi, không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, ghi nhận tăng 0,8% so với tháng 7 và 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng.

Theo ông Richard Carter, chuyên gia về lãi suất tại Quilter Cheviot, việc CPI hạ nhiệt trong tháng 8 có thể chỉ là một sự may mắn và lạm phát vẫn có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới.

“Gói cứu trợ năng lượng có thể hữu ích, song chúng ta sẽ phải trả giá bằng mức vay và chi tiêu chính phủ cao hơn, điều này có thể khiến BOE nâng lãi suất mạnh tay hơn so với dự kiến ​​ban đầu”, ông Carter lưu ý.

Hạ Thảo (lược dịch)