Theo dữ liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hiệu trưởng quốc gia (NAHT), một nửa số cơ sở giáo dục sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính trong năm nay và sắp tới sẽ chìm trong thảm cảnh. Nếu không có khả năng trả lương, các cơ sở giáo dục sẽ mất đi đội ngũ giảng dạy và hỗ trợ cần thiết.

Ông Paul Whiteman, Tổng thư ký của Hiệp hội Hiệu trưởng quốc gia cho biết, các trường học đã giảm chi phí đến mức tối thiểu.

“Bây giờ chúng ta phải cắt giảm giờ dạy, trợ giảng và giáo viên”, ông Whiteman cảnh báo.

Khoảng 90% trường học ở Vương quốc Anh sẽ ‘gặp khó’ vào năm học tới. (Ảnh: Pixabay)

Theo người đứng đầu Tổ chức Oasis, quản lý 52 học viện ở Anh, Steve Chalk, chi phí điện và khí đốt cho các trường học trong mạng lưới của tổ chức này đã tăng hơn gấp 3 lần (từ 26 lên 89 nghìn bảng Anh).

Ngoài ra, Oasis cần tìm thêm 4,5 triệu bảng Anh để tăng lương cho giáo viên (mức lương dự kiến ​​tăng 5%, mặc dù điều này không bù đắp được lạm phát 10%, nhưng Oasis hy vọng sẽ giữ chân được giáo viên).

Đồng thời, các trường sẽ không thể chờ đợi sự giúp đỡ từ nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đã nói trước đó, tất cả các tổ chức, bao gồm cả các tổ chức giáo dục, sẽ phải cắt giảm chi tiêu như một phần của kế hoạch giảm nợ của chính phủ (kế hoạch này sẽ sớm được công bố).

Theo giới chuyên gia, nhiều tổ chức phải lấy nguồn dự trữ, nhưng chúng không phải là vô tận. Chính phủ phải can thiệp khẩn cấp. Giáo dục công phải được nhà nước tài trợ đầy đủ.

Mới đây, một khảo sát do công ty thăm dò ý kiến YouGov thực hiện vào tháng trước cho thấy khoảng 25% phụ huynh tại Anh đã cắt giảm thực phẩm trong khi 10% cho biết đã ăn đồ ăn nguội để tiết kiệm năng lượng.

Giá thực phẩm tại Anh tăng cao kỷ lục lên mức 14,6% trong tháng 9 trong khi điều kiện kinh tế trên toàn đất nước trở nên ngày càng khó khăn.

Financial Times dẫn kết quả một khảo sát mới đây của nghiệp đoàn giáo viên NASUWT cho thấy, hơn 50% số giáo viên được hỏi cho biết trong mùa Hè này số học sinh đến trường mà chưa ăn no cao hơn so với năm ngoái. 75% giáo viên cho biết số trẻ có vấn đề về hành vi đã tăng, trong khi 65% đề cập đến việc học sinh thiếu dụng cụ học tập phù hợp.

Hạ Thảo (lược dịch)