Bạc Liêu: Người cao tuổi nỗ lực với công tác bảo vệ an ninh trật tự

Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu là phường tập trung các cơ quan hành chính của tỉnh, của thành phố cũng như nhiều tụ điểm giải trí, kinh doanh, du lịch của thành phố Bạc Liêu. Phường 1 cũng là nơi có nhiều dân nhập cư, thuê trọ nên công tác an ninh trật tự của phường rất phức tạp, có nhiều thành phần bất hảo.

Chủ tịch UBND phường 1 đã giao cho Hội Người cao tuổi của phường và chi Hội Người cao tuổi khóm thường xuyên tuyên truyền vận động trong cán bộ, hội viên và người cao tuổi trong phường thực hiện thực hiện Điều lệ Hội và các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và thực hiện chức năng chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi và các phong trào Người cao tuổi thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” nêu gương điển hình tiên tiến, gắn với việc “Thực hiện Chương trình phối hợp hành động giữa Hội Người cao tuổi và Công an về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Ông Huỳnh Văn Sanh- 66 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chia sẻ bản thân ông luôn thấu hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của cá nhân mình cũng như của Hội người cao tuổi phường.

Sau khi nghe các chủ trương, quán triệt của các cấp chính quyền, Hội người cao tuổi phường 1 đã xây dựng, ký kết Chương trình phối hợp hành động số 01/Ctr PHHNCT-CAP với Công an Phường từ năm 2016. Hội người cao tuổi tổ chức triển khai đến các chi, tổ hội người cao tuổi cùng với các cán bộ chiến sĩ Công an và tổ an ninh nhân dân khóm quán triệt thực hiện theo chương trình ký kết. Hội người cao tuổi phường 1 đã phối hợp với Công an phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền với các nội dung như chống tội phạm, tệ nạn xã hội được lồng ghép với vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Vận động để người dân nêu cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Ngoài ra, Hội người cao tuổi cũng thường xuyên tổ chức các buổi họp xóm, họp ấp để tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của tội phạm, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm – tệ nạn xã hội…

Hội Người cao tuổi Phường 1 hiện có 41 cán bộ là người cao tuổi có điều kiện, còn sức khoẻ đang tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội, có hơn 300 cán bộ hưu trí sinh sống trên địa bàn phường.

Ông Sanh cho biết đến nay, Hội người cao tuổi đã tổ chức được 122 cuộc, có 3.040 lượt người dự, có 367 ý kiến phản ảnh tình hình địa bàn có liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Qua các buổi tuyên truyền hội viên hội người cao tuổi cũng như người dân đã có thêm kiến thức hiểu biết về pháp luật, phòng chống tệ nạn của xã hội.

Ông Sanh tâm sự trước đây ông cũng tham gia nhiều công tác hoạt động của phường, khi được bầu là Chủ tịch Hội người Cao tuổi phường ông cũng cố gắng hoàn thành thật tốt công việc được giao của mình. Mỗi lần nhìn lại những đổi thay trên địa phương trong đó có đóng góp của người cao tuổi, ông và các thành viên trong Hội không khỏi vui mừng. Nhờ uy tín của người cao tuổi và nỗ lực “Tuổi già – gương sáng” trong 5 năm qua cán bộ, hội viên người cao tuổi trong phường đã phát hiện, cung cấp cho cơ quan Công an, chính quyền phường hơn 50 tin có giá trị liên quan tới tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp công an triệt xóa 15 tụ điểm liên quan hơn 40 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. đưa kiểm điểm trước dân 8 đối tượng.

Không chỉ trong vấn đề bảo vệ an ninh trật tự, ông Sanh cho biết Hội người cao tuổi Phường 1, TP Bạc Liệu và Công an phường luôn quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội đã phối hợp vận động các mạnh thường quân, hỗ trợ vật chất gồm 22.500 kg gạo, 2.000 suất quà giá hơn 500 triệu đồng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn, các đối tượng hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống không tái vi phạm pháp luật, vận động hỗ trợ thường xuyên cho 19 hộ, mỗi hộ 10 kg gạo/tháng. Vận động 40 suất học bổng tương đương với 42 triệu đồng, 8 xe đạp, dụng cụ học tập là 89 triệu đồng giúp cho trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

K.Chi