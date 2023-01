Ngày Tết, khách sạn miền Trung nơi còn trống nửa số phòng, nơi đạt 90%

Đà Nẵng chỉ đạt 50% công suất phòng

Chỉ mấy ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, tuy nhiên, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở TP. Đà Nẵng và Quảng Nam, lượng đặt phòng mới chỉ đạt khoảng 50% công suất.

Chia sẻ với PV. VietNamNet, bà Ngô Thị Hương, Phó Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, cho biết, đến thời điểm này, khách sạn ghi nhận lượng đặt phòng khoảng 50% công suất, trong đó chủ yếu là khách nội địa.

Theo bà Hương, lượng khách đặt phòng năm nay tăng hơn nhiều so với năm ngoái bởi ngoài khách nội địa, còn có sự xuất hiện của khách quốc tế đến từ thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ,... Tuy nhiên, lượng khách đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2023 vẫn chưa thể bằng thời điểm những năm trước dịch Covid-19.

Khách du lịch đến Hội An.

“Thông thường, khách đặt phòng sẽ tập trung từ ngày mùng 3 Tết trở đi. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng từ nay đến thời điểm đó, số lượng khách đặt phòng sẽ tăng thêm. Tất nhiên, cũng khó để lấp đầy hoặc tăng lên nhiều bởi giờ cận Tết rồi nhưng mới chỉ đạt 50% công suất”, bà Hương nói.

Cũng theo bà Hương, dịp Tết Nguyên đán, khách sạn chỉ phụ thu thêm 200.000 đồng/phòng/đêm. Giá phòng dao động từ 1,5 triệu đồng/đêm.

Giám đốc Truyền Thông & Tiếp Thị Anantara Hoi An Resort (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) Kate Jones chia sẻ: “Trong giai đoạn Tết Âm Lịch, công suất phòng của Khu nghỉ dưỡng Anantara Hội An đạt 60% mỗi ngày”.

Theo bà Kate, thị trường khách đã sôi động trở lại. Tháng 12 đến tháng 4 là mùa cao điểm của các thị trường khách Âu, Úc, Mỹ. Ngoài ra, các chuyến bay trực tiếp từ Ấn Độ cũng mở ra cơ hội được đón tiếp lượng lớn khách hàng tiềm năng của thị trường này.

Khách đổ dồn đến Hội An

Trong khi đó, tại Quảng Nam, một số khu nghỉ dưỡng rất đông khách, với tỷ lệ khách đặt phòng lên tới 80-90%. Ông Phùng Đình Mãi, Trưởng phòng Truyền thông Da Nang Mikazuki Japanese Resort & Spa thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán, khu nghỉ dưỡng và vui chơi này thu hút lượng lớn khách, với công suất các ngày trên 80%. Giá phòng đang áp dụng tại đây đến ngày 28/1 chỉ hơn 1 triệu đồng/người/đêm.

Theo ông Mãi, đơn vị này cũng có chương trình ưu đãi đầu năm, giảm giá 30% cho dịch vụ vui chơi tại công viên nước.

Tổng giám đốc Khu nghỉ dưỡng Hoiana (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) Steve Wolstenholme cho hay, khu nghỉ dưỡng đã đưa vào hoạt động 2 khách sạn Hoiana Hotel & Suites và New World Hoiana, với tổng số hơn 600 phòng. Trong tuần Tết (từ 21 đến 26/1), đã có gần 90% lượng phòng được đặt trước. Cao điểm rơi vào ngày mùng 4 và 5 Tết Âm lịch.

Khách du lịch lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng Hoiana.

“Lượng khách dịp Tết này tương đương Tết Âm lịch năm ngoái. Tuy nhiên, năm ngoái chủ yếu là khách nội địa, năm nay có thêm nhiều khách quốc tế”, ông Steve Wolstenholme nói.

Để thu hút khách, khu nghỉ dưỡng Hoiana đưa ra nhiều gói nghỉ dưỡng để khách dễ dàng lựa chọn. Các combo nghỉ dưỡng kèm nhiều dịch vụ cộng thêm như xe đưa đón cao cấp từ Đà Nẵng, Hội An, góc vui chơi cho trẻ em hoặc tặng kèm phiếu sử dụng các dịch vụ ẩm thực, giá từ 3,4 triệu đồng/phòng/đêm dành cho 2 người.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa, các chương trình, lễ hội, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và khách du lịch. Ngoài ra, thành phố còn có các chương trình khác như vũ hội đường phố, xiếc nghệ thuật, âm nhạc đường phố.

Tại Bảo tàng Đà Nẵng ngày 28-29/1 sẽ diễn ra chương trình Trẩy hội đầu Xuân với nhiều hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền.

Tại Quảng Nam, nhiều sự kiện diễn ra trực tiếp tại TP. Hội An vào dịp Tết, như: Vũ hội “Xuân trên phố”; hội hoa xuân Quý Mão, phục dựng cây nêu ngày Tết, chợ phiên “Khởi nghiệp sáng tạo”...

Đà Nẵng sắp có cầu vượt đi bộ bắc qua đường ven biển Nguyễn Tất Thành

Lễ động thổ công trình cầu vượt đi bộ bắt ngang đường Nguyễn Tất Thành vừa diễn ra ngày 15/1 tại vịnh Đà Nẵng. Cây cầu không chỉ tạo lối đi bộ qua đường an toàn mà còn đem đến trải nghiệm thú vị cho cả người dân Đà Nẵng và du khách.

Đây được xem là một trong những công trình trọng điểm để phát triển kinh tế của khu du lịch Xuân Thiều và khu vực phía Tây Bắc TP. Đà Nẵng, thể hiện tình hữu nghị bền chặt Việt Nam - Nhật Bản.

Cầu vượt này cao gần 11m, dài hơn 140m, diện tích sản khoảng 655m2. Thiết kế cây cầu được lấy cảm hứng từ những con sóng biển. Lối lên cầu giống như nút thắt trong nghệ thuật đan dây của người Nhật. Bên ngoài hai đài vọng cảnh bố trí cầu thang xoắn bằng thép với thang máy được lắp đặt để người khuyết tật có thể lên cầu dễ dàng. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30/5.

Công Sáng - Diệu Thùy