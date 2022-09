Hot girl Blase Loan Loan đẹp cỡ nào mà khiến Lý Dịch Phong book lịch ‘5 ngày 4 đêm’ và hàng loạt nam nghệ sĩ đang ‘run cầm cập’?

Hot girl Blase Loan Loan réo tên 'hội anh em tốt' của Lý Dịch Phong, bất ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba bị fan 'chiến thần bóc phốt' điểm mặt Vụ lùm xùm của Lý Dịch Phong tiếp tục đứng đầu tìm kiếm trên nhiều nền tảng mạng của Trung Quốc, cùng với đó là nhiều cái tên được đưa vào vòng nghi vấn qua tiết lộ của hot girl Blase Loan Loan.

Cùng với sức nóng từ scandal của Lý Dịch Phong, cái tên Blase Loan Loan (Blase Wanwan) cũng đang hot rần rần. Đây được cho là cô nàng đã cùng Lý Dịch Phong du lịch 5 ngày 4 đêm tại Đảo Koh Samui (Thái Lan) từ năm 2018. Có luồng thông tin rằng Lý Dịch Phong chi tiền để bao người đẹp đến đảo này và mối quan hệ của họ là “bạn tình bay đêm”, hoặc là bên “mua” và bên “bán”.

Trên mạng lan truyền nhiều hình ảnh cho thấy sự trùng hợp về thời gian và địa điểm check-in của Lý Dịch Phong và hot girl này.

Lý Dịch Phong thậm chí còn dặn dò Blase Loan Loan phải cẩn thận để không bị bắt gặp. Tuy nhiên, người đẹp này vẫn làm lộ chuyện.

Trên tài khoản Weibo phụ, Blase Loan Loan thậm chí còn chia sẻ kinh nghiệm phòng the và miêu tả chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm với "chàng 54" (được hiểu là biệt danh của Lý Dịch Phong) là "khó quên".

Blase Loan Loan và Lý Dịch Phong

Đáng chú ý, trong khi Lý Dịch Phong bị “đưa lên thớt”, nàng hot girl này đã đăng trên Weibo cá nhân nội dung “chuyện đến nước này rồi, ăn cơm cái đã” - điều này giống như cô nàng đang khẳng định mọi chuyện đồn đoán đều là sự thật.

Cùng ngắm một số hình ảnh của cô nàng “bay” cùng Lý Dịch Phong 5 ngày 4 đêm ở đảo tại Thái Lan:

Đáng chú ý, Blase Loan Loan còn follow nhiều nam nghệ sĩ khác khiến dân mạng kháo nhau rằng đang có nhiều người nơm nớp lo sợ.

Tài khoản phụ của Blase Loan Loan follow nhiều cái tên nổi tiếng như: Trần Vỹ Đình, Bành Vu Yến (follow lẫn nhau); Casper True, Tạ Hưng Dương, Lâm Nhất, Ngô Hải, Tiêu Vũ Lương, Vương An Vũ, Lâm Tuấn Kiệt, Oh Sehun, HJY, Hồ Ngạn Bân, Vương Gia Nhĩ, Dư Phái Sam, After Journey, Young Jack, Tần Phấn, Đổng Hựu Lâm... (Blase Loan Loan follow những người này).

Blase Loan Loan cũng là bạn thân nhiều năm của cựu thần tượng Hàn Quốc Seungri (người trước đó cũng vướng lùm xùm mua bán dâm, môi giới mại dâm và buôn bán chất cấm). Trước đó, vào hồi tháng 11/2018, Blase Loan Loan từng đến club Burning Sun thuộc quản lý của Seungri ở Seoul (Hàn Quốc).

Đáng nói, trong thời gian này, Lý Dịch Phong cũng có mặt tại Hàn Quốc để chụp ảnh cho 1 tờ tạp chí. Hai hôm sau, hai người cùng theo dõi tài khoản Weibo của nhau. Blase Loan Loan cũng là cầu nối cho Seungri và Lý Dịch Phong làm quen.

Trước đó, từ năm 2016, Blase Loan Loan trả lời cư dân mạng rằng cô quen Lý Dịch Phong là do Trần Vĩ Đình giới thiệu; quen Vương Gia Nhĩ là do hồi ở Thượng Hải chị gái của Vương Gia Nhĩ nhờ cô giới thiệu việc người mẫu cho; quen Trần Vỹ Đình là do bạn cô đi Hồng Kông thiết kế trang phục cho Trần Vỹ Đình; quen Lee Seungri là do bạn cô ở Ma Cao giới thiệu, và chỉ gặp qua mấy lần G-Dragon và TOP của Big Bang.

Dân mạng đang chia sẻ tin đồn Blase Loan Loan sinh năm 1989, sống tại Thượng Hải, kinh doanh quần áo, mỹ phẩm để che giấu công việc thực sự là “phục vụ” các nhân vật giàu có, nổi tiếng.

Theo CCTV (Trung Quốc), chiều 11/9, Lý Dịch Phong (35 tuổi) bị cảnh sát Bắc Kinh điều tra vì các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại cơ quan chức năng, anh thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục thông qua các đường dây môi giới phi pháp. Lý Dịch Phong sẽ bị tạm giữ 15 ngày.

Trước đó, tin Lý Dịch Phong bị bắt lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nam diễn viên vốn có tiết mục trong chương trình mừng Trung thu của CCTV tối 10/9 nhưng phần biểu diễn của anh đã bị cắt.

Hạ Thảo (tổng hợp theo Sohu)