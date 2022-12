Gấu bông tìm bạn, mang quà Tết yêu thương lên vùng cao

Trao đổi với phóng viên Infonet, chị Lâm Mỹ Phương (sinh năm 1984, TP. HCM) cho biết, "Mình luôn mong ước các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa có thể tiếp tục đến trường, mong các em biết chữ, rồi các em sẽ có việc làm, không còn bị đói và có một tương lai đẹp. Bởi vậy, đã từ lâu mình luôn ấp ủ sẽ tổ chức những hoạt động tri ân xã hội, hoạt động dành cho các em nhỏ ở không may có hoàn cảnh khó khăn, không được lựa chọn nơi mình sinh ra và lớn lên".

Vì vậy chị Phương cùng các thầy cô tại trung tâm Cô Cú Nhỏ và Little Swan luôn cố gắng mỗi năm sẽ tới một địa phương ở vùng sâu vùng xa, nơi mà ít khi nhận được sự quan tâm của các đoàn thiện nguyện để mang những món quà nhỏ mang giá trị tinh thần đến với các em, truyền niềm động lực lớn cho các em.

Ban đầu, các hoạt động thiện nguyện được tổ chức dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ngay tại TP. HCM. Rồi khi nhận ra những em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, nơi ít có cơ hội được tiếp cận với các nhóm, các tổ chức từ thiện, vậy là chị Phương cùng các bạn đã thay đổi cách làm. Lần đầu tiên vào năm 2020, nhóm đã tổ chức chương trình "Mang quà Tết lên vùng cao" tới bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ayun Pa, Gia Lai.

Sau đại dịch, năm nay, chương trình "Mang quà Tết lên vùng cao” lại tiếp tục được khởi động. Lần này qua sự giới thiệu của người quen và trực tiếp đi khảo sát địa bàn cùng với cán bộ huyện Đoàn Tuy An và tỉnh Đoàn, chị Phương đã lựa chọn tổ chức trao quà Tết cho bà con tại xã An Xuân, đây là một xã miền núi thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Theo chị Phương chia sẻ, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề làm thuê cỏ sắn, cỏ mía, lột vỏ keo đưa lên xe, ai thuê gì làm đó, tiền công 1 ngày không đến 100 nghìn. Lớp học ở đây rất ẩm thấp với nhiều rong riêu bám xung quanh tường lớp, các công trình vệ sinh thiếu thốn. Đồ dùng học tập, đồ chơi, sách trong thư viện... đều thiếu nhiều.

Rất nhanh chóng đoàn của chị Phương đã xác định được có 409 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đi học sẽ được nhận hỗ trợ trong dịp tới: tặng đồng phục, dụng cụ học tập, đồ chơi, như yếu phẩm… Nhóm cũng như sẽ hỗ trợ cho 111 hộ gia đình thuộc hộ nghèo tại địa phương.

Để chuẩn bị cho chương trình “Mang quà Tết lên vùng cao”, tặng quà cho 409 em nhỏ từ mẫu giáo cho tới học sinh THCS (70 em mầm non, 202 em tiểu học, 137 em THCS), nhóm của chị Phương đã thực hiện nhiều hoạt động để chuẩn bị một cách đầy đủ nhất những món quà sẽ được trao tặng dự kiến vào ngày 07- 08/01/2023.

Ngay sau chuyến đi khảo sát vào giữa tháng 11, bên cạnh việc kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, sách, đồ dùng học tập… tặng cho bà con, chị Phương và các cộng sự của mình đã tổ chức 3 hoạt động chính để tăng thêm kinh phí cho hoạt động ý nghĩa này.

Phiên chợ mùa đông với quy mô nhỏ nhưng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều gia đình và các em nhỏ

Mỗi gian hàng khi kết thúc phiên chợ sẽ trích lại một phần doanh thu để ủng hộ quỹ Mang quà Tết lên vùng cao

Đó chính là "Phiên chợ mùa đông" được tổ chức vào ngày 17-18/12/2022, các em nhỏ tham gia sẽ được cấp miễn phí một gian hàng để bày bán những món đồ tự mình thiết kế hoặc nhờ sự trợ giúp của người lớn để bán hàng tại phiên chợ tổ chức ở phường Thảo Điền, Quận 2 TP HCM. Khi kết thúc phiên chợ mỗi gian hàng sẽ trích ra một số tiền trong phần doanh thu để ủng hộ quỹ cho "Mang quà Tết lên vùng cao".

Đêm nhạc Yêu thương cho đi của mùa 1

Đó chính là hoạt động đêm nhạc từ thiện “Yêu thương cho đi” diễn ra vào 18h30 ngày 18/12/2022 tổ chức tại Quận 2, TP HCM. Những người tham gia biểu diễn chính là những người đang công tác và học viên tại 2 trung tâm dạy nhạc, nhảy và các hoạt động cuối tuần (Cô Cú Nhỏ và Little Swans) cùng với các nghệ sĩ là các mạnh thường quân. Mỗi tấm vé bán ra có giá 200.000đ, toàn bộ số tiền bán hơn 100 vé đã được chuyển vào quỹ từ thiện Mang quà Tết lên vùng cao.

Những chú gấu bông được các bạn nhỏ gửi về cho chương trình

Chị Phương và các bạn của mình đang cùng nhau phân loại, đóng gói những mặt hàng được mang lên tặng cho bà con ở Tuy An

Đó chính là chương trình "Gấu bông tìm bạn" - hoạt động kêu gọi quyên góp gấu bông, thú nhồi bông đã qua sử dụng để tặng cho trẻ em nghèo vùng cao ở Phú Yên. Tính tới thời điểm hiện tại, nhóm đã nhận được hơn 300 thú nhồi bông có thể tặng cho các em nhỏ.

Qua đêm nhạc phiên chợ gây quỹ, chương trình đã quyên góp được hơn 40 triệu đồng để cùng góp với số tiền và hiện vật các mạnh thường quân ủng hộ cho hoạt động "Mang quà Tết lên vùng cao".

"Vào ngày 07-08/1/2023 nhóm sẽ tận tay trao quà cho bà con, cho các em nhỏ tại xã An Xuân. Mỗi ngày ngồi tổng kết số tiền để chuẩn bị những món quà cho các em, chúng tôi không thể nào vui hơn khi danh sách những món quà được chuẩn bị đã bắt đầu nhiều nhiều rồi" - chị Phương chia sẻ.

Tết này, những món quà đong đầy tình yêu thương, sẻ chia sẽ đến với nhiều bà con vùng cao, vùng sâu vùng xa.

Lam Giang

Ảnh: NVCC