Trong thành phần của rau quả và trái cây tươi có chứa enzyme ascorbate oxidase có khả năng phá hủy Vitamin C - chất cần thiết để tăng cường miễn dịch và rất cần thiết đối với hầu hết các phản ứng trong cơ thể.

Nhận định trên của ông Andrey Bobrovsky, tiến sĩ y học, chuyên gia dinh dưỡng, phó giáo sư Khoa Y của Đại học quốc gia Saint Petersburg (Nga) chia sẻ với hãng tin Sputnik.

Theo đó, ông Bobrovsky cho biết trong dưa chuột và bí xanh có khá nhiều ascorbate oxidase, enzyme này cũng có mặt trong súp lơ, nho, táo. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc sử dụng các sản phẩm này có thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào.

Trái cây và rau quả ảnh hưởng gì đến khả năng miễn dịch? (Ảnh: RIA)

Ascorbate oxidase bị cho là vô hiệu hóa tác dụng của Vitamin C, nhưng theo bác sĩ, nhận định này là “phóng đại”.

“Trên thực tế, trái cây và rau quả có hàm lượng lớn ascorbate oxidase có rất ít ảnh hưởng có thể phá hủy Vitamin C. Điều này về lý thuyết có khả năng xảy ra, nhưng trước hết, việc chế biến nấu nướng món ăn sẽ phá hủy enzyme này, thứ hai tác động của nó bên trong cơ thể là cực kỳ yếu”, ông Bobrovsky nói.

Ngoài ra, chuyên gia người Nga tin tưởng việc tiêu thụ trái cây và rau quả có chứa ascorbate oxidase không thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt Vitamin C.

“Hiện nay tình trạng thiếu hụt vitamin C trong cơ thể con người khá hiếm gặp. Ví dụ, có thể xảy ra ở những người hoàn toàn không ăn rau và trái cây. Có rất ít người như vậy và sự thiếu hụt Vitamin C của họ không liên quan đến việc họ tiêu thụ nhiều thực phẩm có chứa ascorbate oxidase, mà là do trên thực tế họ ít tiêu thụ sản phẩm có chứa Vitamin C”, ông Bobrovsky nhấn mạnh.

Vitamin C là một loại vitamin khá quen thuộc, thường có nhiều trong các trái cây họ cam quýt và một số thực phẩm như cà chua, khoai tây hay các loại rau ăn lá. Bình thường, chúng ta có thể bổ sung đủ lượng vitamin này cho cơ thể thông qua nguồn thức ăn, nước uống.

Vitamin C (axit ascorbic) là một vitamin tan trong nước có vai trò quan trọng đối với xương và mô liên kết, cơ bắp và các mạch máu. Tác dụng của vitamin này còn giúp cơ thể hấp thụ chất sắt, góp phần vào quá trình sản xuất hồng cầu được diễn ra thuận lợi.

Vitamin này được sản xuất dưới nhiều dạng với hàm lượng, thường thấy là Vitamin C 500 mg, có khi là 1000 mg.

Tác dụng của Vitamin C chủ yếu dùng để:

- Phòng và điều trị bệnh do thiếu vitamin này (bệnh scorbut).

- Tăng sức đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc, mau lành vết thương.

- Điều trị mệt mỏi do cảm cúm hoặc sau khi ốm.

- Axit hóa nước tiểu để giải độc trong một số trường hợp.

Vitamin này cũng có ở dạng thuốc tiêm dùng theo chỉ định của bác sĩ. Đường tiêm có thể là qua tĩnh mạch, tiêm bắp hoặc tiêm dưới da. Đa số trường hợp tiêm Vitamin C để điều trị bệnh scorbut do thiếu vitamin này gây ra.

Vũ Phong (lược dịch)