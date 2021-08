Thoát khỏi nguy kịch nhờ lời 'khẩn cầu' trên fanpage bệnh viện

Kinh nghiệm vượt qua Covid-19 của gia đình 3 thế hệ ở TP. HCM Cả gia đình người già, trẻ nhỏ đều nhiễm Covid-19 nhưng nhờ có tinh thần lạc quan, dinh dưỡng đầy đủ, các thành viên đã vượt qua được dịch bệnh.

Trong tâm trạng hoang mang tột độ, chị viết: “Các bác sĩ ơi hãy cứu giúp chồng em với! Chồng em đang điều trị Covid-19, giờ nguy kịch phải đặt ống nội khí quản, nguy cơ tử vong… Giờ hai mẹ con em ở đây không biết phải làm sao để cứu chồng em! Mười ngày rồi giờ nghe tin mà đứt ruột đứt gan. Em van xin khẩn cầu các bác sĩ cứu giúp chồng em với…”.

Theo tìm hiểu, chồng của người phụ nữ này là anh Trần Văn An, một bệnh nhân mắc Covid-19 sinh năm 1993.

Ngay lập lức, những thông tin trên đã được chuyển đến cho BS CK2 Trần Thanh Linh – Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện hồi sức Covid-19 (TP. Thủ Đức).

Bệnh nhân An đang hồi phục dần dần.

Tại Bệnh viện hồi sức Covid-19, sau khi nhận được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng liên hệ với bệnh viện bạn để tìm hiểu về tình trạng của bệnh nhân Trần Văn An. Từ những thông tin được cung cấp, các bác sĩ hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá tình trạng của bệnh nhân phù hợp với tiêu chí nhận bệnh của Bệnh viện hồi sức Covid-19, đồng thời có khả năng an toàn trên đường chuyển viện. Vì vậy, bệnh viện đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân.

21 giờ ngày 7/8/2021, anh Trần Văn An được chuyển đến Bệnh viện hồi sức Covid-19 và nhập khoa 2A trong tình trạng rất nguy kịch: bệnh nhân mê, đang dùng thuốc an thần, thở máy hỗ trợ gần như ở mức cao nhất…

Sau 3 ngày được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, với sự hỗ trợ của máy móc bệnh nhân Trần Văn An đã dần cải thiện. Đến 10/8, bệnh nhân được rút nội khí quản và cho thở oxy dòng cao.

Và sau 5 ngày kể từ lúc nhập viện, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn và được chuyển sang khoa 7A (sub-ICU).

Theo ThS.BS Phạm Minh Huy – bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đang tham gia công tác điều trị tại Bệnh viện hồi sức Covid-19, tình trạng bệnh nhân Trần Văn An đang cải thiện dần và đến hôm nay, bệnh nhân đã bỏ được máy oxy dòng cao để chuyển sang thở oxy qua mặt nạ (mask).

“Hy vọng trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ bỏ được oxy mask, để cho bệnh nhân thở qua cannula và tính tới chuyện cho bệnh nhân xuất viện”, bác sĩ Huy chia sẻ.

Nằm trên giường bệnh, anh Trần Văn An cho biết anh bị nhiễm Covid-19 và anh diễn tiến rất nặng. Anh ngất đi 1 ngày sau tỉnh lại ở trong bệnh viện khu cách ly bên Thủ Đức. Nhưng diễn tiến bệnh nặng hơn sau đó anh cũng không biết gì và được đưa sang BV Hồi sức Covid-19.

Khi tỉnh lại, anh An được bác sĩ Linh cho biết rằng vợ anh đã cầu cứu lên bệnh viện. Vợ của An đã nhờ bác sĩ "Hãy cứu chồng em". Sau đó An được bác sĩ đưa tới đây. Với cậu đó là may mắn và vào bệnh viện này ai cũng nặng nhưng nghĩ tới ngày sắp được trở về gia đình, An sẽ cố gắng vượt qua.

