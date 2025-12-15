icon Logo InfoNet
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Ngày 12/12 tại Hà Nội diễn ra chương trình “Sinh viên đồng hành cùng Dự án Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại một số phường ở Hà Nội”.

Sự kiện có sự tham gia của gần 500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam, bệnh dại gây ra từ 75 đến 100 ca tử vong ở người. Sau đại dịch Covid-19, các bệnh lây truyền từ động vật sang người đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo các chuyên gia, hoạt động buôn bán, vận chuyển và giết mổ chó mèo không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh dại mà còn có thể dẫn đến nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như nhiễm vi khuẩn E.coli, Salmonella, Campylobacter và các bệnh ký sinh trùng.

Đặc biệt, do chó thường được nuôi bằng thức ăn thừa và đồ phế thải, thịt chó có nguy cơ cao tồn dư các loại thuốc (steroid, kháng sinh) và kim loại nặng (chì, asen, cadmium), gây nguy hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Chia sẻ tại chương trình, Thạc sĩ - Bác sĩ Chu Thị Phúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cảnh báo, bên cạnh bệnh dại, việc tiêu thụ thịt chó, mèo còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thịt không rõ nguồn gốc (chủ yếu do vi sinh vật hoặc độc tố như nấm mốc, hóa chất). Bên cạnh đó, cũng không loại trừ nguy cơ ngộ độc khi chó, mèo bị đánh bả từ thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột…

Bà Bùi Duyên, Giám đốc SBCC Việt Nam.JPG
Bà Bùi Thị Duyên phát biểu tại sự kiện

Nhắc lại đợt bùng phát dịch tả vào năm 2007 tại 19 tỉnh phía Bắc trong đó có Hà Nội, BS Phúc cho biết thời điểm đó đã tìm thấy vi khuẩn tả trong một số mẫu thịt chó sống và chín, phân chó. Trong khi đó, không phát hiện mầm bệnh trong lá mơ, rau thơm/rau sống và các mẫu mắm tôm thu thập được.

Ngoài ra, tiếp xúc với chó mèo hoặc tiêu thụ thịt chó mèo còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm giun sán, với khoảng 20.000 ca nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo được phát hiện và điều trị hàng năm tại Việt Nam.

Mỗi khâu, từ vận chuyển, giết mổ đến chế biến và tiêu thụ, đều tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm cao, không chỉ đối với người trực tiếp tham gia mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng xung quanh.

Cũng vì thế, sự kiện được tổ chức nhằm huy động sự tham gia của sinh viên - thế hệ trẻ năng động và sáng tạo - vào triển khai mô hình thí điểm tại các phường ở Hà Nội.

Theo đó, sinh viên tham gia chương trình sẽ được đào tạo để trở thành những Đại sứ Dự án với khả năng tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về phòng chống bệnh dại. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia đến năm 2030, Việt Nam sẽ không còn ca tử vong ở người do bệnh dại.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam, cho biết, thay đổi hành vi cộng đồng không chỉ là việc cung cấp thông tin mà là nghệ thuật tạo ra sự thấu hiểu, đồng cảm và hành động. Sinh viên với vai trò là đại sứ trẻ có lợi thế đặc biệt, là cầu nối đáng tin cậy.

“Chúng tôi tin rằng khi được trang bị đúng phương pháp truyền thông thay đổi hành vi, mỗi sinh viên không chỉ lan tỏa kiến thức mà còn truyền cảm hứng, thúc đẩy người dân tự nguyện thay đổi. Đó chính là chìa khóa để xây dựng một Hà Nội an toàn và văn minh - thay đổi bền vững xuất phát từ nhận thức và niềm tin của chính cộng đồng", bà Duyên nhấn mạnh.

68 người tử vong do bệnh dại
Sức khỏe

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Sức khỏe

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Sức khỏe

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
Sức khỏe

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Sức khỏe

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Sức khỏe

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Sức khỏe

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp
Khỏe - Đẹp

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ
Sức khỏe

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'
Sức khỏe

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
