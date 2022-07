'Cậu nhỏ' có những dấu hiệu sau, cần đến viện ngay nếu không muốn liệt dương

Bị chấn thương, xuất hiện màu sắc, khối bất thường, đau bẹn bìu… là những dấu hiệu nghiêm trọng nam giới cần đến viện ngay.

Trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, “cậu nhỏ” của nam giới cũng đối diện với “vô vàn những rủi ro”. Theo đó, "chú em” có thể gặp phải những tai nạn rất “trời ơi” xảy ra bất ngờ không lường trước được, như bị tai nạn, tai nạn lao động khiến tổn thương “chỗ ấy”, cũng có trường hợp nam thanh niên đi đá bóng… bị bóng “bắn” trúng, hay đơn giản “cậu nhỏ” bị kẹt vào… khoá quần.

Ngoài ra, cũng có thể là những căn bệnh tiềm ẩn mà nhiều khi nam giới chủ quan không để ý.

TS. BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu – Nam học, kiêm Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện E) cho biết từng tiếp nhận một bệnh nhân trẻ khá đặc biệt.

Người bệnh đến viện do bị tai nạn lao động. Trong khi anh này đang san lấp đường thì bất ngờ bị đá bắn trúng vào bìu. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng đau dữ dội, được chỉ định mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã phải cắt nửa tinh hoàn vì đã bị vỡ nát.

TS. BS Nguyễn Đình Liên cho biết, nam giới nên lưu ý chăm sóc “cậu nhỏ”. Theo đó, các dấu hiệu bất thường ở vùng cơ quan sinh dục ở nam giới đều được coi là dấu hiệu nghiêm trọng, khuyến cáo bệnh nhân nhanh chóng nhập viện gần nhất để chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh nếu nam giới bị đau bẹn bìu không do tai nạn, chấn thương mà đau âm ỉ hay dữ dội, thoáng qua hay liên tục cần nghĩ ngay những bệnh:

- Xoắn thừng tinh.

- Xoắn phần phụ tinh hoàn.

- Viêm mào tinh hoàn.

- Viêm tinh hoàn.

- Viêm thừng tinh.

“Các bệnh lý này đều gây ảnh hưởng tới khả năng sinh lý, khả năng sinh sản ở nam giới do tổn hại tới khả năng sản xuất tinh trùng, vận chuyển tinh trùng nên bệnh nhân cần đến viện sớm”, TS. BS Nguyễn Đình Liên khuyến cáo.

Nếu đau do vết thương ở dương vật, TS. BS Đình Liên cho biết tuỳ thuộc vào mức độ tổn thương dương vật từ ngoài da hay tới lớp sâu hoặc đứt rời dương vật. Tất cả đều gây đau đớn, ảnh hưởng tới khả năng vệ sinh, quan hệ tình dục, sang chấn tâm lý,…

Đặc biệt, một tai nạn khác hay xảy ra đối với “cậu nhỏ” theo TS. BS Nguyễn Đình Liên là bị kẹt khoá quần. Tai nạn này thường gây tổn thương da dương vật, nguyên nhân do nam giới chủ quan khi kéo khóa quần sau khi đi tiểu tiện hoặc quan hệ tình dục, mặc quần áo mà gây kẹt khóa quần vào da dương vật.

Vết thương dương vật do bị cắn, cũng là tai nạn có thể xảy ra. Nguyên nhân do động vật như chó, lợn cắn vào khi đi vệ sinh; hoặc do quan hệ tình dục đường miệng, do bạn tình ghen tuông cắn dập nát 1 phần hay đứt rời dương vật.

Vết thương dương vật do bị cắt, chém, thường do bạn tình, vợ ghen tuông dùng vật sắc nhọn cắt hoặc do bất hòa trong quan hệ xã hội. Thực tế cũng đã từng xảy ra nhiều vụ.

Đứt hãm bao quy đầu, thường gặp ở nam giới có bệnh ngắn hãm bao quy đầu khi quan hệ tình dục hoặc thủ dâm làm đứt hãm bao quy đầu gây chảy máu

Thắt nghẹt bao quy đầu, do bao quy đầu có vòng xơ hẹp hoặc bị viêm nên khi quan hệ tình dục, thủ dâm,… làm bao quy đầu lộn ra ngoài không vuốt trở lại được tạo thành vòng thắt nghẹt quy đầu gây đau đớn và da bao quy đầu sung nề nhiều.

Viêm nhiễm niệu đạo – tuyến tiền liệt, bệnh nhân có cảm giác đau đớn, đau buốt dọc dương vật khi đi tiểu; đi tiểu có kèm theo mủ.

Xuất tinh ra máu, tiểu máu sau quan hệ tình dục hoặc thủ dâm, cho biết khả năng bị tổn thương ở niêm mạc niệu đạo hay bệnh lý viêm nhiễm ở túi tinh, tuyến tiền liệt,…

Vỡ vật hang, đang quan hệ tình dục mà dương vật tự nhiên đau, cong lệch về một bên kèm bầm tụ máu

Một lần nữa, TS. BS Nguyễn Đình Liên nhấn mạnh, nam giới, đặc biệt các bạn trẻ khi thấy có dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục, vùng bẹn bìu hãy nhanh chóng liên lạc với chuyên gia y tế, bác sĩ nam khoa, bác sĩ tiết niệu hoặc vào ngay cơ sở y tế gần nhất để chẩn đoán và xử trí kịp thời tránh để lại hậu quả đáng tiếc: vô sinh, liệt dương,...

