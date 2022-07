'Độ' phụ kiện cho 'cậu nhỏ', nam Việt kiều khổ sở vì chuyến về thăm quê

Vì muốn nâng cấp 'cậu nhỏ' làm quà tặng vợ nhân dịp kỷ niệm ngày yêu nhau, ông chồng Việt kiều đã nhận trái đắng.

TS BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Ngoại tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E Hà Nội, cho biết hơn chục năm tiếp xúc với hàng nghìn quý ông Việt, câu chuyện “độ” "cậu nhỏ" luôn được anh em quan tâm hàng đầu.



Anh em tin rằng “độ cậu nhỏ" làm sao thật gân guốc, thật lớn thì chị em sẽ thích. Việc đặt dị vật vào của quý cũng được nhiều anh em lựa chọn.

BS Liên từng gặp nam bệnh nhân là Việt kiều từ Bắc Âu về Việt Nam. Khi vào TP.HCM anh được bạn bè rủ đi cấy bi vào 'cậu nhỏ'. Nghe bạn bè từng cấy bi chia sẻ về việc “độ cậu nhỏ" này sẽ giúp vợ, bạn gái thăng hoa, không muốn xa rời.

Nam bệnh nhân này nghĩ rằng sẽ sử dụng nó làm món quà tặng vợ nhân kỷ niệm 7 năm quen biết và yêu nhau. Sau khi tìm hiểu các loại bi, nam bệnh nhân đồng ý cấy 6 viên bi vào 'cậu nhỏ' tại một spa.



Kết quả, cậu nhỏ nhiễm trùng, chảy dịch, ngứa sưng tấy. Trong chuyến du lịch ra Bắc, bệnh nhân vội vàng tìm tới bác sĩ Liên điều trị. Suốt hơn 1 tháng, nam bệnh nhân nhăn nhó vì thường xuyên ra vào viện để điều trị hậu quả của việc cấy bi.

Còn trường hợp N.H.C. (34 tuổi, sống tại Úc), đầu năm nay nhân chuyến về Việt Nam thăm người quen, C. đã tìm tới một thẩm mỹ viện để “độ cậu nhỏ" bằng một chuỗi hạt ngọc và bơm thêm chất làm đầy. Kết quả, 'cậu nhỏ' sưng đau, hoạt tử vùng đặt dị vật. Suốt 4 tuần ở Việt Nam, C. và vợ không thể ân ái mà suốt ngày lo lắng cho sức khoẻ của “thằng em”.



Cuối cùng, bệnh nhân tìm tới bác sĩ xin gỡ hết các chuỗi ngọc đã cấy vào và điều trị. Bác sĩ phải làm phẫu thuật gắp từng viên ngọc thuỷ tinh mà trước đó nam bệnh nhân đã chi vài chục triệu để cấy vào.



Tâm lý của nam giới luôn lo lắng rằng mình không “khoẻ” trong phòng ngủ hoặc “cậu nhỏ” của mình có thoả mãn bạn tình hay không. Vì vậy, anh em luôn cố tìm mọi cách để cải thiện sức mạnh phòng the và tăng kích cỡ 'cậu nhỏ' của mình.

BS Liên cho rằng việc “trang sức” thêm cho 'cậu nhỏ' được nhiều anh em lựa chọn như đeo khuyên, đeo thêm truỳ với hi vọng lâm cuộc sẽ giúp chị em đạt khoái cảm hơn. Ngoài ra, anh em lựa chọn đặt dị vật bi, vòng vào dưới da.



Anh em mày râu, ai cũng nghĩ bạn gái sẽ thích thú nhưng thực tế nhiều chị em “khóc thét” khi thấy 'cậu nhỏ' rủng rỉnh những dị vật như vậy. Nhiều người vợ khổ sở vì cùng chồng ra vào viện để gắp bi, ngọc, tháo khuyên ra. Thậm chí, có anh em đeo trang sức cho 'cậu nhỏ', trang sức tuột ra lại lạc vào âm đạo của chị em.



Nhiều chị em cho rằng "cậu nhỏ" không nhất thiết phải "hoành tráng" mà sự tự tin của quý ông, tính cách thú vị và sự hấp dẫn mới là những yếu tố quan trọng để cuộc "yêu" trở lên hấp dẫn, trọn vẹn.



Theo các bác sĩ nam học, chuyện về "súng ống" là một trong những chuyện "khó nói" của rất nhiều quý ông, ngay cả khi họ đề cập với bác sĩ chuyên môn.

Trong quá trình tư vấn, khá nhiều thanh niên tự ti với kích thước dương vật của họ và nghĩ rằng dương vật họ quá nhỏ.

Một khảo sát cho thấy chỉ có 35% nam giới hài lòng với kích thước "cậu nhỏ" của họ và 30% cho biết không hài lòng.

Theo nhiều nghiên cứu, chiều dài trung bình của dương vật đàn ông Việt Nam khoảng 11-13 cm khi cương cứng. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng nếu "súng" của bạn ngắn hơn cũng đừng quá lo lắng, vì theo các nghiên cứu, "cậu nhỏ" ngắn hơn 9 cm khi cương mới được coi là dương vật ngắn.



BS Liên cho rằng anh nếu cánh mày râu muốn làm tăng kích thước dương vật, “độ” phụ kiện cho 'cậu nhỏ' thì tốt nhất phải đến gặp các bác sĩ chuyên khoa nam học hoặc tìm tới các cơ sở y tế chuyên khoa đảm bảo vô trùng khi thực hiện thủ thuật, không nên thực hiện ở các cơ sở không đảm bảo điều kiện vô trùng.

