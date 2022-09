Huế: Cây đổ la liệt sau bão Noru, một người tử vong

Cây gãy đổ trên QL1A đoạn qua huyện Phú Lộc.

Hiện, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận một trường hợp bị cây đè trúng tử vong.

Do ảnh hưởng của bão Noru (cơn bão số 4) nên từ đêm rạng sáng ngày 28/9, ở Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa to và gió lớn khiến nhiều cây xanh các tuyến đường trung tâm TP Huế, QL1A, QL49 cũng như các tỉnh lộ… bị gãy đổ la liệt.

Cây xanh gãy đổ trên đường Bến Nghé (TP Huế) được lực lượng công an cưa dọn dẹp.

Trong sáng nay (28/9) sau khi cơn bão số 4 đi qua, Cơ quan Công an tỉnh đã huy động lực lượng cùng với người dân, chính quyền địa phương cắt tỉa, phát quang, dọn dẹp và hướng dẫn phân luồng giao thông thông tuyến cho các tuyến đường.

Trên nhiều tuyến đường như QL1A, 49B, đường tránh TP Huế, Tỉnh lộ 18 và một số tuyến đường trên địa bàn TP Huế có cây xanh ngã đổ, gây ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị địa phương huy động lực lượng và phương tiện phối hợp các đơn vị chức năng cưa cây đổ ngã; đồng thời, tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi vào tuyến đường nguy hiểm.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông và xử lý cây ngã đổ trên đường.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước trong và sau bão, đơn vị đã triển khai 100% lực lượng đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ. Ngay khi bão suy yếu, đơn vị huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phối hợp dọn cây gãy đổ trên một số tuyến đường quan trọng.

Thượng tá Hoàng Liên Sơn – Phó trưởng Công an TP Huế cho hay, trên địa bàn một số phường, xã nhất là ở trung tâm TP Huế sau cơn bão số 4 cây xanh đổ gãy khá nhiều nên đơn vị huy động lực lượng phối hợp các đơn vị khẩn trương cưa, dọn dẹp…

Nhiều cành cây to bị gãy do ảnh hưởng của bão Noru.

Cũng trong sáng ngày 28/9, Công an huyện Quảng Điền đã khẩn trương di dời hơn 130 tấn lúa trong kho của Hợp tác xã Phú Thanh, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền do bị gió giật mạnh lật tung mái nhà. Hiện, 130 tấn lúa đã được di dời đến nơi khô ráo, an toàn và lực lượng công an đã lợp lại mái tôn, giằng chống kĩ càng đề phòng mưa lớn sau bão.

Thông tin với PV, ông Phan Thanh Hùng – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trên địa bàn bước đầu ghi nhận một trưởng hợp trú ở huyện Phú Vang bị cây đè lên người tử vong sau khi bão số 4 đi qua.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão Noru.

Công an xã Phong An (huyện Phong Điền) xử lý cây gãy cành trên QL1A.

: Cột điện ở phường Hương An (thị xã Hương Trà) bị nghiêng ngả ra đường, giao thông bị cản trở.

Nhà dân xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) bị hư hỏng mái và được lực lượng công an hỗ trợ sửa.

Kho lúa của hợp tác xã Phú Thanh bị lật tung mái do ảnh hưởng bão số 4.

Di dời lúa về nơi an toàn để tránh mưa sau bão.

Hà Oai