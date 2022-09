Đà Nẵng cây đổ la liệt, nhà tốc mái, chưa ghi nhận thiệt hại về người sau bão Noru

Tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống thiên tai sáng nay (28/9), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh cho biết, đến thời điểm 6h sáng nay, Đà Nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về tính mạng do bão Noru gây ra.

Theo báo cáo nhanh, bão Noru đã làm một số nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh ngã đổ, một đoạn tường rào của trường học bị xô ngã.

Bão Noru khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Trong thời điểm bão đổ bộ, thành phố có một trường hợp phụ nữ mang thai chuyển dạ đã được Bộ chỉ huy Quân sự điều xe cấp cứu, hỗ trợ.

Tại khu vực Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, các tàu cá và ngư dân đều an toàn.

Trên địa bàn thành phố có 173 trạm biến áp bị sự cố, gây mất điện cho 7.832 khách hàng. Hiện tại đã khôi phục được 89 trạm biến áp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thu dọn cây xanh để đảm bảo giao thông, dọn vệ sinh môi trường sau bão; tập trung ứng phó mưa lỡn, nhất là nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất ở huyện Hoà Vang…

Một số hình ảnh do người dân ở Đà Nẵng ghi lại sáng nay (28/9):

Căn nhà bị bão cuốn bay mái.

Một trường học cũng bị hư hỏng nặng phần mái.

Nhiều cây xanh ven sông Hàn bị bật gốc.

Hàng loạt cây xanh ngã đổ sau bão Noru.

Cây xanh khu vực phường Hoà Xuân bị bật gốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành thu gọn cây xanh ngã đổ để đảm bảo giao thông.

Lo ngại mưa gió sau bão, người dân Đà Nẵng hạn chế ra đường trong sáng nay.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, lúc 4h sáng nay, vị trí tâm bão nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Cường độ gió đo được cao nhất tại Đà Nẵng từ 2-3h, từ cấp 9 đến cấp 11

Từ 19h ngày 27/9 đến 4h ngày 28/9, khu vực miền Trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tại Đà Nẵng, lượng mưa tại lưu vực sông Cu Đê là 220 mm, Liên Chiểu 161mm, Ngũ Hành Sơn 146mm….gây ngập cục bộ một số tuyến đường.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện và các đơn vị tiếp tục thông tin cho người dân về tình hình mưa, gió, bão, đặc biệt là thời điểm trong và sau mưa, bão vẫn còn thời tiết nguy hiểm (gió mạnh, sóng lớn, ngập lụt, sạt lở…) nên người dân không chủ quan; không sửa chữa nhà cửa khi chưa thực sự cần thiết.

Đồng thời không đi lại, đánh bắt trên biển, sông suối, hồ đập, vùng trũng thấp, ngập lụt…và không thực hiện các hoạt động chưa cần thiết khác tránh các tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to.

Diệu Thuỳ