Theo ghi nhận của PV Infonet, vào đêm 19/12, tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng, giao với Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát nhiều trường hợp hợp lái xe máy, tài xế ô tô có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đặc biệt, có cả trường hợp tài xế ô tô lái xe bỏ chạy khi phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, hiện nay đang trong đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2022, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, vào lúc 20h45, chiếc ô tô Peugeot màu trắng, biển số 30F-386.XX, do một nam tài xế điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Lê Đức Thọ đi ngã tư Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, thì bất ngờ tăng ga bỏ chạy khi phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Nhận được tin báo, tổ công tác gồm 2 cán bộ của Đội CSGT số 6 đã sử dụng xe mô tô đặc chủng, đuổi theo chiếc xe ô tô có biểu hiện vi phạm. Quá trình "truy đuổi", lực lượng CSGT phát hiện chiếc ô tô kể trên đã lao vào một con hẻm cụt ở ngõ 89 Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) thì dừng lại.

Tài xế xe Peugeot màu trắng, biển số 30F-386.XX nhấn ga bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn

Sau khi tiếp cận chiếc ô tô, có hai người đàn ông trên xe bước xuống nồng nặc mùi rượu bia. Lực lượng CSGT sau đó đã tiến hành đo nồng độ cồn với nam tài xế điều khiển xe.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế có mức vi phạm 0,318 mg/ L khí thở. Lực lượng CSGT sau đó cũng đã đưa cả người và xe vi phạm về chốt để tiếp tục làm việc.

Tại chốt CSGT, nam tài xế ô tô được làm rõ là Trần Minh T. (43 tuổi, ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tài xế T., đã thừa nhận có uống bia rồi lái xe, khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn thì hoảng sợ.

Phân trần về hành vi bỏ chạy, khi phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng, tài xế T. cho biết: "Tôi đoán là có thổi nồng độ cồn nên hoảng rồi chạy thôi. Hôm nay tôi uống chưa hết 2 cốc bia".

Đại diện Đội CSGT số 6 cho biết, với mức vi phạm kể trên, lái xe T. sẽ bị tước GPLX 17 tháng, xử phạt số tiền là 17 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc xe ô tô vi phạm sẽ bị tạm giữ trong vòng 7 ngày.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phường tiện và đo nồng độ cồn của tài xế.

Lực lượng chức năng thường xuyên đi tuần tra vào dịp cuối năm.

Trong ngày 19/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong những ngày cuối tuần vừa qua, đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt kịch khung. Đáng chú ý, nhiều đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước xin bỏ qua vi phạm, làm xấu hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, với những trường hợp giả mạo cán bộ nhà nước, khi tới làm việc với cơ quan chức năng sẽ phải làm tường trình, làm rõ đơn vị công tác, cơ quan công an sẽ xác minh làm rõ, xử lý dấu hiệu khai báo giả mạo để xử lý nghiêm.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua thống kê, trong đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão 2023, cả nước đã phát hiện, xử lý gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 2 tuần (từ ngày 15/10 đến hết tháng 11/2022). Trung bình mỗi ngày, có hơn 1.400 tài xế bị xử lý. Con số này gấp 2,3 lần so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm.