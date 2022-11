Thực hư thông tin Công an Hà Nội lập "15 tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn... không xin xỏ"

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin: "Anh em lưu ý: Công an TP Hà Nội thành lập 15 tổ mang số chuyên đề 212 dừng xe kiểm tra nồng độ cồn từ 21h đến 5h sáng, bắt đầu từ ngày mai (23/11) đến hết mùng 5/2/2023. Quán triệt không quan hệ, gọi điện và xin xỏ".

Thông tin trên các trang mạng xã hội.

Nội dung thông tin trên nhanh chóng lan truyền, kèm theo những bình luận không đúng thực tế, không phù hợp với hoạt động chuyên môn của Công an TP Hà Nội.

Sáng 24/11, trao đổi với PV Infonet, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “Nội dung thông tin trên các trang mạng xã hội đưa ra là không chính xác. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh làm rõ nội dung thông tin không chính xác này.

Vị này khẳng định: "Đến lúc này, cơ quan Công an Hà Nội không hề có 15 tổ công tác theo chuyên đề 212 tồn tại như thông tin trên các trang mạng thông tin.

Còn việc xử lý nồng độ cồn, từ trước đến nay, Phòng CSGT cùng lực lượng công an các quận, huyện, thị xã và các tổ công tác 141/Công an TP Hà Nội vẫn hoạt động theo kế hoạch và có chuyên đề rõ ràng về vấn đề này".

Theo vị đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đối với các kế hoạch mang tính chuyên môn, như cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kế hoạch 141… Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp cùng các cơ quan báo chí chủ động tuyên truyền, lan tỏa hoặc qua website chính thức của Công an Thành phố. Người dân cần chủ động nắm bắt, phân biệt thông tin để phối hợp cùng cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật.

Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, bắt đầu từ 15/11/2022 đến 5/2/2023.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông.

Trong cuối năm, lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết. Do đó, việc tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng Công an Thủ đô nói chung, lực lượng CSGT giao thông nói riêng.

Đây cũng là hoạt động giúp cho người dân khi tham gia giao thông lưu thông được đảm bảo và thông suốt. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội hiện tại đang thực hiện các phương án bảo vệ đoàn và những sự kiện văn hóa, xã hội chính trị lớn đang diễn ra trên địa bàn Thủ đô, với sự quyết quân từ lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an Thành phố, cũng như toàn bộ Cán bô, chiến sĩ Phòng CSGT đợt cao điểm này, quyết tâm đảm bảo cho Thủ đô an toàn, thông suốt để người dân yên tâm tham gia giao thông, vui xuân đón Tết an toàn.

Tiến Anh