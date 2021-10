Nữ sinh Ngoại thương đạt 4 học bổng Thạc sĩ toàn phần trước khi ra trường

Với tuổi đời còn rất trẻ, 22 tuổi, trải qua 4 năm tại trường Đại học Ngoại thương, những thành tích của Thùy có lẽ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ thán phục: Tốt nghiệp xuất sắc với GPA 3.93/4.0, Thùy đạt học bổng của trường ĐHNT ⅞ kỳ đồng thời đạt hàng loạt các học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp như Hiệp hội Thương mại Hoa Kì, Honda Award 2020, AEON, học bổng trao đổi văn hóa ASEAN in Today’s World tại Malaysia, đồng thời Thùy cũng đạt đến 4 học bổng Thạc sĩ toàn phần tại: Đại học quốc lập Đông Hoa, Đài Loan; Đại học quốc lập Trung Sơn, Đài Loan; Đại học Verona, Ý; Học bổng chính phủ Đài Loan.

Bên cạnh đó Thùy còn là Sinh viên 5 Tốt thành phố Hà Nội năm học 2019-2020, Á quân cuộc thi Tìm hiểu kiến thức xã hội bằng Tiếng Anh - Mastermind 2019, Giám khảo tập sự tại DAV Debate Open, Speaker tại dự án MỞ CỬA - dự án vào vòng Chung Kết Cuộc thi toàn cầu về sáng tạo kinh doanh xã hội (Social Business Creation - SBC) 2021, Đại sứ trẻ của chương trình Tư Duy Thời Đại Số của Facebook, Thành viên nòng cốt dự án “Trẻ em số Châu Á - Thái Bình Dương” của UNESCO và được mời trình bày trong buổi đối thoại chính sách giữa UNESCO, Bộ Giáo Dục và nhóm thanh niên nòng cốt, Thực tập sinh tại Hiệp hội Thương mại Hoa Kì tại Việt Nam và Bộ Công Thương.

Đồng thời cô nữ sinh này cũng có các nghiên cứu khoa học được đăng tải trên Tạp chí Công thương và gửi đi tham dự giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka năm 2021.

Nguyễn Thị Thùy - sinh viên K56 - Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương.

Thuyết trình tại UNESCO.

Chia sẻ với bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Thùy cho biết: “Trong suốt 4 năm học tập tại Đại học Ngoại Thương, điều khiến mình hạnh phúc nhất chính là được tham dự các tiết học của các các thầy cô. Mình sẽ không bao giờ quên được những tiết học đầy thú vị và truyền cảm hứng của các thầy cô trường Đại học Ngoại thương.

Đối với mình, những tiết học vô giá này không chỉ giúp mình có được những kiến thức bổ ích mà nó còn khơi dậy trong mình tình yêu đối với nghiên cứu và giảng dạy. Nhờ có các thầy cô chỉ bảo mà mình đã tiến bộ và phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Ngoài ra thì các cuộc thi cũng như các câu lạc bộ tại trường cũng giúp mình có được những kỹ năng mềm cần thiết và trưởng thành hơn. Hành trình bốn năm đã giúp mình có được những cơ hội tuyệt vời".

Cuộc thi Mastermind

Câu nói Thùy tâm đắc nhất là "If an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by an inside force, life begins. Great things always begin from the inside." Mình luôn tin vào sức mạnh bên trong của mỗi con người. Mình nghĩ rằng, mỗi chúng ta cần tìm về bên trong chính mình để yêu thương bản thân, nhận ra tiềm năng của mình và tận dụng chúng để làm được những điều phi thường.

Chia sẻ thêm về bí quyết học tập, Thùy cho rằng không quá khó để có thể đạt được điểm số mà mình đang nắm giữ: “Bí quyết học tập và làm việc của mình đó là một kế hoạch chi tiết và một niềm đam mê mãnh liệt. Mình thường lên lịch theo tuần theo tháng và thường sắp xếp công việc cần làm theo các thứ tự ưu tiên để đảm bảo hoàn thành tốt các công việc.

Tại Ngoại thương, có những khoảng thời gian nhất định trong năm là dành cho thi cử và trong khoảng thời gian này, mình thường tập trung 100% vào việc học, ôn thi để đạt được kết quả cao nhất.

Cũng có những lúc việc học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa tạo nhiều áp lực cho mình vì diễn ra đồng thời nhưng chính ước mơ và đam mê đã giúp mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Mình tin rằng, khi bản thân mình đã yêu thích làm điều gì đó thì mình sẽ có sức mạnh để hoàn thành hết các công việc và cân bằng chúng”.

Bí quyết học tập và làm việc của Thùy đó là lên một kế hoạch chi tiết và một niềm đam mê mãnh liệt.

Cho đến hiện tại Thùy chia sẻ rằng bước ngoặt lớn nhất đối với cô gái này đó là khi bà nội qua đời. Từ nhỏ, mình đã ở với ông bà nội nên ông bà vô cùng gắn bó và có ảnh hưởng lớn tới mình.

Tuy nhiên, sau đó, khi nhớ lại những lời hứa với bà, mình lại tự động viên bản thân mình đứng dậy. Sự ra đi của bà mặc dù đã để lại nỗi đau lớn cho mình nhưng cũng vì thế mà mình đã cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Mình sẽ thực hiện những ước mơ mà bà và mình cùng có với nhau.

Đó là lí do vì sao mình nỗ lực trong học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa để giúp đỡ cộng đồng yếu thế và nộp hồ sơ học bổng để du học. Mình tin rằng, nếu bà vẫn còn sống, bà hẳn sẽ rất tự hào vì mình đã hoàn thành những lời hứa với bà và dù ở đâu, bà vẫn sẽ luôn ủng hộ mình.

Dịch bệnh khiến rất nhiều kế hoạch của Thùy bị thay đổi, không thể bay sang Đài Loan để học tập đúng theo thời gian khai giảng của trường và phải học tập theo hình thức trực tuyến. Do chưa quen nhiều bạn bè mới và việc học Thạc Sĩ yêu cầu cao hơn rất nhiều so với việc học Đại học nên Thùy đã lên một kế hoạch học tập cụ thể cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước.

Ngoài thời gian học tập trực tuyến, cô gái này còn dành thời gian đọc sách giáo trình, sách chuyên ngành có liên quan cũng như xem thêm các video trên mạng về môn học để có cái nhìn sâu và kĩ hơn về các vấn đề cần được quan tâm và đồng thời Thùy cũng tham gia với một số nhóm học thêm cùng các bạn khác trong lớp để chia sẻ, thảo luận để nhìn nhận được vấn đề ở nhiều góc độ mới mẻ hơn và tăng thêm khả năng tiếng Anh. Không để cho thời gian lãng phí, đối với một cô gái tài năng ham học hỏi như Thùy, luôn luôn muốn học hỏi khám phá những trí trức mới để thành công vươn xa hơn nữa.

Chúc cho Thùy sớm gặt hái được thành công như mong muốn dự định, và sẽ làm được nhiều việc có ích cống hiến cho xã hội.

