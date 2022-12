Dự đoán bóng đá World Cup 2022 trận Pháp vs Ba Lan với 'tiên tri thần rùa'

Kết quả trận Hà Lan vs Mỹ vòng 1/8 World Cup 2022 ngày 3/12

Kết quả trận Argentina vs Australia vòng 1/8 World Cup 2022 ngày 4/12

Danh sách 16 đội vào vòng 1/8: Hà Lan, Senegal, Anh, Mỹ, Argentina, Ba Lan, Pháp, Australia, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Croatia, Brazil, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc.

Lúc 22h ngày 4/12, hai đại diện Pháp vs Ba Lan sẽ đối đầu với nhau, một cuộc 'nội chiến' châu Âu ở trận thứ 3 vòng 1/8 FIFA World Cup 2022.

Vòng bảng World Cup 2022 đã kết thúc sau những trận đấu cuối cùng căng thẳng, kịch tính đến nghẹt thở với những cái tên xứng đáng giành vé vào vòng 1/8.

Nhà đương kim vô địch Pháp đã sớm có suất góp mặt ở vòng 1/8 nhưng với thất bại đầu tiên tại World Cup 2022 sau khi để thua Tunisia ở lượt trận cuối bảng D, Pháp để lộ một số điểm yếu.

Đối thủ của họ là Ba Lan, đội thua Argentina ở lượt cuối bảng C nhưng vẫn may mắn đi tiếp nhờ hơn hiệu số so với Mexico. Ở vòng 1/8, khó khăn tăng lên với Lewandowski và các đồng đội khi đối diện với đội tuyển Pháp.

Dù vậy, với lối chơi khoa học và đầy thực dụng, Ba Lan hứa hẹn sẽ khiến người Pháp có một buổi tối vất vả. Trong khi đó, nếu vẫn giữ thái độ thi đấu như ở lượt trận cuối vòng bảng, Pháp sẽ lãnh đủ.

Vào lúc 22h, ngày 4/12, đội tuyển Pháp sẽ gặp đội tuyển Ba Lan tại vòng 1/8 World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar.

Dự đoán World Cup 2022 với thần rùa trận Pháp vs Ba Lan

Những 'nhà tiên tri' động vật như mèo cass, thần rùa, chim vẹt, đại bàng Romeo đã đưa ra nhiều dự đoán thú vị tại World Cup 2022.

Trước trận đấu Pháp vs Ba Lan, nhà tiên tri động vật là thần rùa cùng trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Pháp.

Thần rùa Super Turtle Predictions đang là 'ngôi sao mạng xã hội' với nhiều dự đoán tỉ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1, hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021.

Đội hình dự kiến của hai đội tuyển trong trận đấu giữa Pháp vs Ba Lan diễn ra lúc 22h ngày 4/12.

Pháp: Lloris, Varane, Theo, Upamecano, Kounde, Rabiot, Tchouameni, Giroud, Griezmann, Dembele, Mbappe

Ba Lan: Szczęsny, Glik, Bereszyński, Cash, Kiwior, Krychowiak, Zielinski, Frankowski, Bielik, Swiderski, Lewandowski

Theo thông tin bên lề phía dưới, nhiều người dự đoán tỉ số Pháp vs Ba Lan là 2-0

Có dưới 2,5 bàn ở 4 trận gần nhất của đội tuyển Ba Lan tại World Cup

Pháp ghi dưới 2 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường

Pháp thủng lưới 1 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường

Ba Lan ghi dưới 1 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường

Ba Lan thủng lưới dưới 1 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường

