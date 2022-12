Những 'dị nhân' có mũi siêu dài phá vỡ mọi quy luật thông thường

Nếu bạn từng tự hỏi liệu mình có khả năng phá kỷ lục thế giới hay không, có lẽ bạn nên cân nhắc việc tìm kiếm một thứ gì đó hoàn toàn tự nhiên trong cơ thể mình?

Theo kỷ lục Guinness thế giới, người đàn ông có chiếc mũi dài nhất từ trước đến này là Thomas Wedders, sống ở Anh trong những năm 1770.

Người đàn ông Yorkshire, Anh làm nghề biểu diễn xiếc, với chiếc mũi vừa to vừa dài, được nhiều người yêu mến. Bên trong bảo tàng tượng sáp Ripley's Believe It or Not ở London, Anh có một hình tượng của Thomas Wedders khiến ông càng nổi tiếng và trở nên 'bất tử'.

Có những tài liệu lịch sử cho rằng Thomas Wedders sinh vào những năm 1770, thành viên một gánh xiếc lưu động. Ông sở hữu chiếc mũi siêu dài, khoảng 19 cm.

Thomas Wedders giữ kỷ lục trong hơn 250 năm nhưng không có nhiều thông tin về ông. Người ta cho rằng Wedders qua đời tại quê hương nơi ông sinh ra, hưởng thọ khoảng hơn 50 tuổi. Không có thông tin về nguyên nhân cái chết.

Mehmet Özyürek, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ với chiếc mũi dài 8,8 cm, đang là người giữ kỷ lục Guinness thế giới. Số đo tính vào tháng 3/2010, đo từ sống mũi đến đầu mũi.

Trường hợp của Mehmet Özyürek có thể là một tình trạng di truyền. Các bác sĩ không giải thích được. Cha của Mehmet Özyürek, chú của Mehmet Özyürek cùng có tình trạng mũi dài tương tự.

Ông từng tham gia một chương trình truyền hình của Italia có tên là Lo Show dei Record ở Rome, Italy để các chuyên gia đánh giá điều khác biệt trên gương mặt. Kết quả cho thấy ông Mehmet Özyürek có chiếc mũi dài siêu dài và sau đó ông đăng ký với tổ chức kỷ lục Guinness thế giới.

Hoàng Dung (tổng hợp)