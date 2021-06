Trung tá Quân đội bị cách chức vì phạm luật còn đánh CSGT

Do có hành vi sử dụng rượu bia, cản trở lực lượng CSGT thi hành công vụ, Trung tá Nguyễn Đình Đức (công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa bị cách chức Đảng ủy viên.

Ngày 9/6, ông Trần Quốc Vĩnh – Phó Bí thư Huyện uỷ Krông Pắk cho biết Huyện ủy vừa cách cách chức Đảng ủy viên đối với trung tá Nguyễn Đình Đức (SN 1975, trú tại TP.Buôn Ma Thuột) Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk, phụ trách công tác động viên tuyển quân vì có hành vi uống rượu bia, bỏ vị trí công tác, vi phạm luật an toàn giao thông.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, Trung tá Đức đã chấp hành không nghiêm các quy định, có uống rượu bia, vi phạm luật giao thông, bỏ vị trí công tác khi đang làm nhiệm vụ trực.

Ảnh minh họa.

Khi lực lượng CSGT kiểm tra, nhắc nhở, Trung tá Đức và người đi cùng có hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Ngoài ra, Quân khu 5 cũng tiếp tục cách chức Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk của Trung tá Đức và điều chuyển về tỉnh nhận nhiệm vụ khác.

Trước đó, vào tối 3/4, Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Krông Pắk) tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm thị trấn Phước An.

Đến khoảng 21h cùng ngày, CSGT phát hiện xe máy BKS 47M1-786.73 chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Sau khi dừng xe, lực lượng CSGT phát hiện cả 2 người nồng nặc mùi cồn nên yêu cầu đo nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy. Tuy nhiên, cả 2 người này không chấp hành và đòi lấy xe máy đi. Không những thế, người đàn ông ngồi sau xe máy đã đánh vào miệng Thượng úy N.M.H. làm chảy máu và bẻ một ngón tay gây sưng tấy. Chiếc xe máy đã được chủ nhân lái đi khỏi hiện trường khi xảy ra lộn xộn.

Sau một thời gian xác minh, lực lượng chức năng xác định Trung tá Nguyễn Đình Đức là người đánh CSGT.

Hải Dương