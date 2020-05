Lộ diện đối tượng “bốc đầu xe” trên cầu Rồng, gây náo loạn nhiều đường lớn ở Đà Nẵng

Tối qua (11/5), Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đã làm rõ vụ 2 thanh niên lạng lách, bốc đầu xe trên nhiều tuyến đường gây bức xúc dư luận.

Sáng nay, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã xác minh được nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc 2 thanh niên lạng lách, bốc đầu xe trên nhiều tuyến phố của Đà Nẵng vào tối 9/5, mời một đối tượng lái xe vi phạm về trụ sở để làm rõ hành vi.

Đối tượng “bốc đầu xe” trên cầu Rồng và nhiều tuyến đường lớn ở TP Đà Nẵng bị xử lý.

Trước đó, lúc 22h03 khuya 10/5, Phòng CSGT Đà Nẵng đưa lên trang Facebook của đơn vị video phản ánh của công dân về 2 đối tượng vi phạm Luật giao thông đường bộ trên một số tuyến đường của TP Đà Nẵng. Kèm theo video, Phòng CSGT Đà Nẵng thông báo đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý nghiêm trường hợp này, đề nghị công dân nào có thêm thông tin liên quan thì liên hệ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng để cung cấp.

Hình ảnh hai đối tượng “bốc đầu xe” trên cầu Rồng. (Ảnh cắt từ clip đăng tải trên mạng xã hội)

Chưa đầy 24 giờ sau, tối 11/5, lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã xác định được đối tượng điều khiển xe là Triệu Đức Hải (20 tuổi), quê ở tỉnh Cao Bằng, tạm trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Theo lời khai của Hải, vào tối 9/5, Hải hẹn gặp nhóm bạn quen biết trên mạng xã hội. Trước đó, nhóm đối tượng này đã lên kế hoạch “bốc đầu xe” với mục đích ghi lại hình ảnh rồi tung lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

Lái xe “bốc đầu” trên nhiều tuyến đường lớn ở Đà Nẵng không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn với người đi đường.

Trong tối 9/5, Hải và một đối tượng khác đã thực hiện các "pha" bốc đầu xe, tăng tốc, lạng lách trên nhiều tuyến đường chính, có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn ở TP Đà Nẵng như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cầu Rồng, Võ Nguyên Giáp... để các đối tượng khác chạy theo quay clip, đưa lên 1 trang facebook do nhóm quản lý. Hành vi của nhóm đối tượng này đã bất chấp nguy hiểm, nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông trong khu vực cùng thời điểm.

Phương tiện mà hai đối tượng sử dụng để "bốc đầu xe" trên đường phố Đà Nẵng bị thu giữ. (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp)

Phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho biết, tại cơ quan Công an, đối tượng Triệu Đức Hải đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình; đồng thời khai nhận nhóm thanh niên cùng tham gia bốc đầu, lạng lách vào thời điểm trên. Hiện Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đang làm việc và tiếp tục truy xét, làm rõ toàn bộ các đối tượng có liên quan để xử lý.

Hải Châu