'Cuộc đua’ các bảng xếp hạng tiểu hoa Cbiz sau 1995

Sau đây là bảng xếp hạng những cái nhất của tiểu hoa 95:

Top thành tích thực tế: Quan Hiểu Đồng

Top thành tích thực tế được chứng minh trực tiếp nhất qua việc đoạt cúp và giải thưởng.

Quan Hiểu Đồng sinh ngày 17/9/1997, là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, MC. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi, đã tham gia hơn 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

Đứng đầu bảng xếp hạng này, Quan Hiểu Đồng còn gây nhiều tranh cãi. Thực tế là, mặc dù không quá nổi tiếng ở nước ngoài nhưng cô lại được nhiều người biết đến ở Trung Quốc.

Thành tích của Quan Hiểu Đồng được chứng minh qua việc theo năm tháng, cô nàng giành được rất nhiều giải thưởng danh giá như: Nữ diễn viên truyền hình mới xuất sắc, Nữ diễn viên mới được khán giả yêu thích nhất, Gương mặt mới xuất sắc nhất, Nữ diễn viên triển vọng nhất, Nữ diễn viên nổi tiếng nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nghệ sĩ trẻ xuất sắc, Nghệ sĩ nổi tiếng hàng năm, Diễn viên được mong đợi nhất, Diễn viên thăng tiến nhất màn ảnh, Ngôi sao thu hút hàng năm, Ngôi sao năng lượng tích cực, Tổ hợp trình diễn xuất sắc nhất, Diễn viên được xem nhiều nhất, nhiều lần đạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất…

Top lưu lượng: Triệu Lộ Tư

Tiêu chí của top lưu lượng là minh tinh có đội ngũ người hâm mộ hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý.

Triệu Lộ Tư sinh ngày 9/11/1998. Cô được biết đến với vai diễn Lạc Phi Phi trong phim “Ôi hoàng đế bệ hạ của ta” và Trần Thiên Thiên trong phim “Trần Thiên Thiên trong lời đồn”.

Tuy vào nghề nhiều nă nhưng phải đến “Tinh Hán Xán Lạn” cô nàng mới một bước thành sao, thu hút nhiều người hâm mộ và trở thành sao lưu lượng.

Top diễn xuất: Tống Tổ Nhi

Tiêu chí của top diễn xuất là ngôi sao có diễn xuất tốt được công nhận.

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, là sao nhí được nhiều người biết đến. Cô nàng được đề cử là Quán quân diễn xuất xuất sắc nhất sau 95 vì vai diễn gây xúc động trong The Bond.

Trong phim, dù là diễn viên trẻ nhưng Tống Tổ Nhi vào vai một người phụ nữ đã ly hôn, bị chồng phản bội nhiều lần. Cảnh khóc xúc động và tinh tế khiến khán giả bật khóc.

Diễn xuất ổn định, tự nhiên khi thể hiện được tính cách bốc đồng và thiếu ý chí. Vai diễn này của Tống Tổ Nhi được giới phê bình cũng như khán giả đánh giá cao.

Top nhan sắc: Châu Dã

Nghệ sĩ được đánh giá cao nhất về sắc đẹp.

Châu Dã sinh ngày 20/5/1998. Cô nổi tiếng với vai Ngụy Lai trong Em của thời niên thiếu. Với vẻ ngoài nổi bật, người đẹp liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí có tiếng tại Trung Quốc.

Mới bước chân vào giới giải trí không lâu, Châu Dã đã được các tạp chí thời trang săn đón. Mặc dù Châu Dã có nhan sắc nổi bật nhưng đứng đầu top này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Top khống chế bình luận: Lưu Vũ Hân

Lưu Vũ Hân sinh ngày 20/4/1997, là một nữ ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, rapper người Trung Quốc, từng là thành viên nhóm nhạc nữ LadyBees.

Cô là cựu thành viên - Center của nhóm nhạc The Nine (THE9) bước ra từ show sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2 do iQiyi sản xuất. Cô nàng đã một số ần gặp rắc rối, có khi từ những phát ngôn của bản thân. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi cảm nhận về năm 2020, Lưu Vũ Hân đã nói cảm ơn đại dịch COVID-19, nhờ dịch bệnh nên mọi người mới phải ở nhà và có thể xem chương trình tuyển chọn mà cô tham gia vào năm ngoái, từ đó biết đến cô nhiều hơn.

Câu nói của Lưu Vũ Hân trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội và nhận về vô số phản ứng trái chiều. Nhiều người lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ ích kỉ, EQ thấp, không quan tâm đến tình hình dịch bệnh mà chỉ lo cho độ nổi tiếng của mình.

Tuy nhiên, người hâm mộ của cô nàng đã lan truyền thông tin rằng đoạn phỏng vấn của Lưu Vũ Hân bị cắt ghép nhằm mục đích xấu, hoặc cô nàng không có ý xấu, chỉ là không diễn đạt đúng ý muốn nói. Nhờ sự trợ giúp của người hâm mộ, lùm xùm của cô nàng nhanh chóng qua đi.

Top đợi nổi tiếng: Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt sinh ngày 31/7/1998 là một nữ ca sỹ nhạc pop và diễn viên. Cô xuất hiện lần đầu tiên khi tham gia chương trình sống còn Sáng tạo 101 của Đằng Tấn (Tencent Video) với tư cách thành viên của nhóm CH2, sau đó ngày 23/06/2018 chính thức trở thành thành viên nhóm nhạc dự án Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 với thời gian hoạt động 2 năm.

Cô nàng được cho là có nhiều cơ hội để vụt sáng như có nhan sắc cũng như được công ty quản lý nhiệt tình lăng xê, được giao nhiều vai chính.

Top hình tượng em gái ngọt ngào: Điền Hi Vi

Điền Hi Vi sinh ngày 14/10/1997, được khán giả đặt biệt danh “búp bê” nhờ vẻ ngọt ngào, đáng yêu. Cô được chú ý với vai Lý Vy trong phim “Khanh khanh nhật thường”.

Sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt lanh lợi, xinh xắn, dễ thương, Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành mỹ nhân có hình tượng em gái ngọt ngào.

Top trẻ trung: Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân sinh ngày 18/12/1995, diễn viên và ca sĩ. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ THE9, bước ra từ chương trình sống còn Thanh xuân có bạn 2.

Bên cạnh đó, cô cũng đã giành được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong loạt phim nổi tiếng như Trạm kế tiếp là hạnh phúc (2020), Khúc biến tấu ánh trăng (2021) và vụt sáng với Thương Lan quyết (2022). Với tính cách hoạt bát, năng động, cô luôn mang đến vẻ đẹp đầy sức sống.

