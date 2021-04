Xúc động câu chuyện cậu học trò nghèo trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Cậu học trò Nguyễn Dân An hiện là học sinh lớp 6A10 trường THCS Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Dân An nhớ lại vào buổi trưa một ngày tháng 3, khi đó em đang trên đường đi học về thì thấy một chiếc ví nữ màu đen nằm bên lề đường cách trường khoảng 50m.

Nhặt chiếc ví lên, An chưa vội về nhà mà cũng chẳng vội mở chiếc ví ra, em cố nán lại một lúc với ý nghĩ chờ chủ nhân chiếc ví quay lại tìm. Thế nhưng, em chờ mãi cũng chẳng thấy ai đến hỏi về chiếc ví.

Lúc ấy, An khá lo lắng, sau một hồi suy nghĩ em quyết định mở ví, thấy bên trong có rất nhiều tiền và giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Thị Thỏa nên An nghĩ đó chính là chủ nhân của chiếc ví. Dù nhặt được số tiền lớn như vậy nhưng An không mảy may có suy nghĩ sẽ lấy số tiền đó cho bản thân mình.

“Giây phút ấy, em chỉ nghĩ đơn giản, không phải tiền của mình thì mình không lấy, nhất định phải trả lại cho người bị mất. Mẹ và thầy cô giáo ở trường vẫn thường dạy em như vậy. Thoạt nghĩ được thế, em vội vàng đạp xe dò theo địa chỉ trên CMND để tìm lại người mất”, An nói.

Khi gặp được bà Thỏa, so sánh đúng khuôn mặt trong CMND, hỏi đúng về số tiền cũng như giấy tờ trong chiếc ví thì Dân An đã giao trả chiếc ví cùng số tiền lớn cho chủ nhân của nó.

Nhận được số tiền 70 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, bà Thỏa (cũng là một phụ huynh trong trường THCS Cổ Nhuế 2) vô cùng cảm kích trước hành động đẹp này và còn tặng em một số tiền cảm ơn nhưng An nhất quyết từ chối, sau em chỉ nhận món quà là một chiếc ba lô và đôi giày thể thao để hàng ngày theo bước chân em tới trường.

Sau đó, bà Thỏa đã liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để gửi lời cảm ơn tới nhà trường và mong muốn nhà trường sẽ tuyên dương, lan tỏa hành động đẹp của em.

Dân An được nhà trường tuyên dương.

Thầy giáo Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS Cổ Nhuế 2 chia sẻ, trong lớp Dân An là một học sinh luôn chấp hành tốt nội quy của trường, lớp. Bản thân em sống chan hòa cùng các bạn, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào quyên góp, ủng hộ do nhà trường phát động. Dù hoàn còn khó khăn nhưng em không tham lam, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Sau khi xác nhận thông tin sự việc này, nhà trường đã tổ chức tuyên dương và tặng giấy khen gương “Người tốt việc tốt” cho em Nguyễn Dân An trước toàn trường để các em học sinh noi gương em.

"Tôi rất vui mừng khi học sinh của trường làm được nhiều việc tốt. Với số tiền lớn như vậy nhưng An không hề mảy may muốn giữ lại cho riêng mình mà tìm cách trả lại người đánh mất. Hành động của Dân An là 1 bài học về văn hóa học đường thực tế nhất về tính trung thực, thật thà, giúp đỡ người khác... nên cần được lan tỏa cho học sinh trong toàn trường", thầy Tuấn nói.

Được biết, bố Dân An qua đời khi mẹ mang thai em được 8 tháng. Mẹ Dân An luôn cố gắng "gánh hai vai" vừa làm mẹ, vừa làm bố để nuôi dạy hai con trai đang tuổi ăn học.

Hiện Dân An cùng mẹ và anh trai ở căn nhà cũ kỹ khoảng 30m2, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở phường Cổ Nhuế 1.

“Thực sự, sau khi bố bọn trẻ qua đời, cuộc sống của ba mẹ con tôi phải trải qua rất nhiều chông gai, sóng gió. Khi ấy, công việc của tôi bấp bênh, bố mẹ chồng cũng mất sớm, mẹ con tôi không có chỗ dựa.

Nhiều khi, tôi nghĩ, con vốn đã thiếu thốn tình cảm của ông bà, của bố, giờ chỉ có mỗi mình mẹ là niềm an ủi, chỗ dựa duy nhất để con nhìn vào đó, dần trưởng thành hơn. Tôi sống tất cả vì con, cứ nhìn vào con để sống.

Điều quan trọng với tôi là làm thế nào để nuôi 2 con khôn lớn trưởng thành. Đó là niềm hạnh phúc, động lực, món quà quý nhất để tôi vượt qua”, chị Chu Thị Hoài Thu - mẹ của An chia sẻ.

Thấu hiểu hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Thu, mới đây được sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể địa phương, mẹ Dân An được giới thiệu làm giáo viên mầm non tại một trường tư thục gần nhà. Hiện giờ, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương ít ỏi của mẹ em. Gia đình của Dân An thuộc diện cận nghèo của phường Cổ Nhuế 1.

