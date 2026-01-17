Du khách quốc tế thưởng thức hải sản không giới hạn tại Buffet Poseidon

Trải nghiệm khám phá ẩm thực không cần phiên dịch

Tại các thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam, hình ảnh du khách nước ngoài thong thả đi dọc các quầy buffet, dùng điện thoại dịch nhanh tên món ăn, review, livestream trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội đã trở nên quá quen thuộc. Ở đó, việc thưởng thức không còn phụ thuộc quá nhiều vào ngôn ngữ, mà nằm ở sự tương tác trực quan, đầy thú vị: nhìn, chọn và thưởng thức ngay.

Hình ảnh du khách nước ngoài review hải sản tại Buffet Poseidon trên các trang mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem

Hình thức buffet hải sản mang lại cho du khách quốc tế cảm giác được làm chủ hoàn toàn trải nghiệm ẩm thực của mình. Họ tò mò quan sát những bể hải sản tươi sống và có thể linh hoạt ăn thử nhiều món khác nhau, tự do lựa chọn cách chế biến theo ý thích và không bị giới hạn bởi rào cản văn hóa ẩm thực hay thắc mắc về giá cả.

Chị Myriam Nicoletti, đến từ Pháp, cho biết buffet hải sản là lựa chọn đầu tiên mà chị và gia đình nghĩ đến khi dùng bữa trong những ngày du lịch tại Đà Nẵng, Việt Nam.

“Chúng tôi không cần phải hỏi quá nhiều. Chỉ nhìn thấy bể hải sản và quầy chế biến, chúng tôi đã hiểu phải làm gì. Một điều bất ngờ là hải sản ở đây rất tươi sống, đa dạng, mà giá cho một suất ăn không hề đắt. Ở nước tôi không có nhiều nhà hàng như vậy”, chị Myriam Nicoletti chia sẻ.

Myriam (thứ 2, bên phải) cùng gia đình mình tại Buffet Poseidon Đà Nẵng

Myriam cũng chia sẻ, việc tìm kiếm và đặt bàn tại nhà hàng buffet cũng rất nhanh chóng, tiện lợi. Chị đã tìm thấy và chọn dùng bữa tại Buffet Poseidon - một nhà hàng chuyên các món hải sản tự chọn có tiếng - qua Google và giới thiệu từ bạn bè.

Không chỉ hải sản mà cả ẩm thực đặc trưng ba miền

Với lợi thế về vị trí tại các trung tâm du lịch sầm uất, chuỗi nhà hàng Buffet Poseidon đang dần trở thành một trong những điểm dừng chân quen thuộc của du khách quốc tế.

Theo chia sẻ của anh Trần Văn Khoa – Quản lý nhà hàng Buffet Poseidon khu vực Đà Nẵng, lượng khách quốc tế ghé nhà hàng trong mùa cao điểm có thể chiếm đến 20-30% tổng lượng khách mỗi ngày, đến từ các nước lớn về du lịch như Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Pháp và một số quốc gia châu Âu khác.

“Điều họ thích nhất là được tận mắt nhìn thấy quy trình chế biến hải sản tươi sống tại quầy mở và thưởng thức ngay khi món ăn còn nóng. Không chỉ các món hải sản đa dạng, khách quốc tế còn được trải nghiệm ẩm thực đặc trưng ba miền Việt Nam nữa”, anh Khoa cho biết.

Anh Trần Văn Khoa - Quản lý Buffet Poseidon tại Khu vực Đà Nẵng

Buffet Poseidon tạo ra một hiện tượng thú vị: Sự choáng ngợp với hơn 200 món ăn tại quầy line, sự giao thoa giữa ẩm thực Việt Nam dân dã và ẩm thực quốc tế. Du khách không chỉ được thưởng thức các loại hải sản quen thuộc như tôm, cua, ghẹ, ốc mà còn được khám phá các món ăn mang đậm nét văn hóa địa phương và quốc tế: từ sushi, sashimi Nhật Bản, Dimsum Hồng Kông nóng hổi, đến các món chợ quê Việt ba miền.

Ẩm thực - “ngôn ngữ chung” giúp kéo gần khoảng cách văn hóa

Điểm đặc biệt của mô hình buffet hải sản tại các thành phố du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở số lượng món ăn, mà còn ở cách chúng vô tình xóa nhòa khoảng cách giữa các nền văn hóa.

Tại cùng một quầy line của Buffet Poseidon, có thể bắt gặp nhóm khách Hàn Quốc, gia đình người Úc hay du khách người Nga cùng hào hứng chọn món, trao đổi bằng ánh mắt, nụ cười và những câu cảm thán ngắn ngủi.

Chị Nerra, du khách đến từ Nga, cho biết những ngày du lịch tại Nha Trang mang lại cảm nhận rất thân thuộc, gần gũi. Đặc biệt là trong những bữa ăn cùng người thân, bạn bè tại các nhà hàng buffet hải sản.

“Dù không cùng chung một ngôn ngữ, nhưng cách cùng nhau chọn món ăn, cùng xem cách đầu bếp chế biến trực tiếp, khiến chúng tôi cảm thấy rất gần nhau. Mọi người chỉ cần nhìn vào món ăn, mỉm cười và gật đầu, thế là đủ hiểu đối phương đang hào hứng đến mức nào”, Nerra chia sẻ.

Chị Nerra cùng gia đình tại Buffet Poseidon Nha Trang

Ẩm thực lúc này trở thành một cầu nối tuyệt vời, không cần phiên dịch, không cần hướng dẫn phức tạp. Điều duy nhất cần có là sự tò mò, cởi mở và niềm yêu thích những món ăn ngon.

Hiện nay, mô hình buffet hải sản, mà Buffet Poseidon là một đại diện tiêu biểu, đang dần trở thành một điểm cộng lớn trong sản phẩm du lịch ẩm thực ở các thành phố lớn tại Việt Nam. Với lợi thế nguồn hải sản tươi sống dồi dào cùng phong cách phục vụ thân thiện, chuỗi nhà hàng như Buffet Poseidon đang cùng các thành phố biển Nha Trang và Đà Nẵng xây dựng được hình ảnh là điểm đến không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn giàu có về trải nghiệm ẩm thực, giúp du khách quốc tế dễ dàng tìm thấy nhiều niềm vui và hoạt động đáng nhớ.

Minh Hoà