Cơ hội cho sinh viên thực hành mô hình kinh tế số trong nông nghiệp

Chiều 3/2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 và chính thức giới thiệu sàn thương mại điện tử VNUA-Mart.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn, các đối tác trong và ngoài Học viện, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, Hội chợ Xuân năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, vừa mang ý nghĩa văn hóa, vừa là không gian giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm sáng tạo và học tập thực tiễn.

Thông qua đó, Học viện mong muốn tăng cường gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu với đời sống xã hội và nhu cầu của thị trường.

Sinh viên Học viện NNVN được trải nghiệm, thực hành các mô hình kinh tế số, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Giáo sư Nguyễn Thị Lan, Hội chợ diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo và kinh tế tư nhân.

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững; Nghị quyết số 71-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn.

Cùng với đó, các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, đặc biệt là hợp tác xã, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khu vực này trong cơ cấu nền kinh tế.

Trên tinh thần đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định rõ trách nhiệm đưa tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, đồng hành cùng nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng nông sản, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh, việc ra mắt nền tảng số VNUA-Mart được định hướng là công cụ hỗ trợ kết nối thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số cho các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp.

Đây cũng là môi trường để sinh viên học tập, thực hành và trải nghiệm các mô hình kinh tế số, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, các hoạt động như đấu giá cây cảnh, hoa và sản phẩm đặc trưng không chỉ góp phần quảng bá giá trị nông sản, sinh vật cảnh Việt Nam, mà còn phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp của sinh viên, qua đó lan tỏa hình ảnh nền nông nghiệp hiện đại, sáng tạo và giàu bản sắc.

Chia sẻ tại chương trình, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Tuynh, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện cho biết, Hội chợ Xuân 2026 được tổ chức với chủ đề “Kết nối nông sản - Lan tỏa Tết Việt”, đồng thời ra mắt sàn thương mại điện tử VNUA-Mart nhằm tăng cường kết nối “ba nhà”, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.