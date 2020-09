Nắm bắt lợi thế đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào thị trường châu Âu

Tại tọa đàm trực tuyến: “Xuất khẩu châu Âu từ lợi thế EVFTA, hàng Việt cần gì?” ngày 3-9, ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc của Trung An cho biết, mới đây, giá FOB ở TPHCM của lô gạo công ty xuất khẩu đi Đức là 1.080 USD/tấn. Đây là mức giá cao hơn hẳn giá xuất bán gạo thơm của công ty đi thị trường châu Âu lâu nay (cao nhất cũng chỉ 800 đô la Mỹ/tấn) khi chưa có EVFTA.

Với mức giá này, DN đã có lãi hơn so với thời điểm trước khi EVFTA có hiệu lực. Song mức giá xuất khẩu vẫn chưa cao, chưa phản ánh đúng với giá trị thật của gạo Việt Nam.

Ngoài ra, một vấn đề là gạo Việt Nam đưa vào châu Âu vẫn chưa có thương hiệu, vẫn đến tay người tiêu dùng theo nhãn mác của nhà nhập khẩu, chỉ ghi xuất xứ.

DN nỗ lực khai thác lợi thế, thúc đẩy xuất khẩu nông sản vào thị trường châu Âu

Châu Âu đã dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo trong năm 2020. Từ nay đến cuối năm, mặt hàng gạo có những tín hiệu tốt để xuất khẩu đi châu Âu nói riêng cũng như thế giới nói chung.

Trong đó, EVFTA là cơ hội để gạo Việt Nam tăng cường xuất khẩu vào châu Âu và thúc đẩy tăng chất lượng gạo.

Ông Nguyễn Quang Trường, Tổng giám đốc Vinaseed cho biết, vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) đã chính thức xuất khẩu thành công gạo mang thương hiệu VJ Pearl Rice và gạo thơm RVT sang 2 quốc gia châu Âu là Hà Lan và Cộng hòa Séc với giá 1.040 USD/tấn. Đây là mức giá hấp dân hơn giá bình quân năm mà Vinaseed xuất khẩu trong năm 2019.



Năm 2020, Vinaseed đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 5.000 tấn gạo sang chấu Âu, gấp đôi sản lượng năm trước.

Chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu các mặt hàng bột rau sấy (bột rau má, bột tía tô, lá diếp, lá sen...) sang thị trường EU trong 4 năm qua, bà Nguyễn Ngọc Hương, giám đốc Công ty TNHH Thiên Nhiên Việt, cho hay, muốn đưa hàng qua thị trường EU, các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị kỹ giấy tờ, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng để có thể cung cấp ngay khi khách hàng yêu cầu.

Ngoài việc kiểm soát chất lượng tốt và ổn định, các doanh nghiệp phải luôn trong tâm thế sẵn sàng tăng quy mô sản xuất nếu có đơn hàng lớn.

Ban đầu, nhà nhập khẩu châu Âu thường mua thăm dò với số lượng ít, nếu thấy chất lượng sản phẩm tốt sẽ tăng lượng nhập khẩu nhiều lên. Nếu DN có năng lực tăng quy mô sản lượng, đối tác sẽ đánh giá cao và có thể làm ăn lâu dài.

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, có nhiều thị trường ngách phù hợp với năng lực cạnh tranh, tiếp cận thị trường của các DNNVV. Mặc dù kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam chưa cao nhưng đang có xu hướng gia tăng và chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh. Đây được coi là cánh cửa giúp hàng Việt vào sâu hơn nữa thị trường EU.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa cho biết từ 1-31/8, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch 277 triệu USD (khoảng hơn 6.400 tỉ đồng) đi 28 nước EU.



Các mặt hàng đã được cấp C/O mẫu EUR.1 chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi xách, va li, rau quả, sản phẩm mây, tre, đan,…



Thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối, trung chuyển của EU như: Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh Quốc. Trong đó, nhiều lô hàng đã tới thị trường EU, thông quan và được hưởng ưu đãi.



Trước những lo ngại của doanh nghiệp xuất khẩu về việc màu nền trên C/O không đúng là màu xanh lá cây, có thể ảnh hưởng đến việc hưởng ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu vào một số thị trường EU, Bộ Công Thương cho biết đã trao đổi với đầu mối của EU về vấn đề này. Ngày 31.8, phía EU đã có ý kiến phản hồi.



Theo đó, EU chấp nhận các C/O với màu nền hiện tại như mẫu mà Việt Nam đã thông báo tới EU. Việc này cũng đang được EU thông báo tới cơ quan hải quan các nước thành viên để đảm bảo các C/O theo mẫu hiện tại mà tổ chức cấp C/O của Việt Nam cấp cho doanh nghiệp sẽ không bị từ chối cho hưởng ưu đãi thuế quan.

