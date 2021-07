Nghệ An chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

icon

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối và đêm nay (7/7), trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7; các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.