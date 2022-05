Trường học Hà Nội 'mạnh tay' đầu tư hệ thống hấp khử khuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong bếp ăn bán trú luôn là vấn đề được các trường và phụ huynh quan tâm nhất là tại các trường trong hệ thống dân lập.

Ngay khi trường học được mở cửa trở lại, các trường học ở Hà Nội có tổ chức bán trú cho học sinh đặc biệt chú trọng tới công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo những bữa ăn an toàn, dinh dưỡng giúp học sinh tăng cường sức khỏe theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế…

Là một trường có nhiều học sinh theo học, Alpha School (Hà Nội) luôn quan tâm, chú trọng việc tổ chức hiệu quả bữa ăn bán trú cho học sinh. Với những cách làm chủ động, sáng tạo và tâm huyết, Alpha School đang là điểm sáng của giáo dục trong công tác dạy học và chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Có mặt tại Alpha School (Hà Nội) khi các nhân viên nhà bếp đang chế biến và chuẩn bị suất ăn trưa cho học sinh, chúng tôi nhận thấy không gian nhà bếp được bố trí thoáng mát, ngăn nắp, sạch sẽ. Nhà bếp được trang bị đầy đủ đồ dùng, thiết bị phục vụ chế biến, đựng thức ăn, tủ lạnh bảo quản thực phẩm, tủ lưu mẫu thức ăn…

Học sinh hào hứng với bữa ăn bán trú

Tiến sỹ Đàm Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Giáo dục Alpha (Alpha School) cho biết: “Hàng năm, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch, tập huấn đội ngũ và phối hợp cùng các cơ sở y tế tăng cường công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà trường”.

Với mô hình chuyên nghiệp hóa bếp ăn bằng việc xây dựng một trung tâm dịch vụ trường học, Alpha School hướng tới vận hành không chỉ bếp ăn mà các dịch vụ liên quan cho học sinh bán trú một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Hệ thống bếp ăn, nhà ăn của Alpha School được thiết kế một chiều với tiêu chuẩn cao áp dụng cho bếp ăn trường học. Bằng việc không ngại đầu tư thiết bị hiện đại nhất: lò chiên không dầu, hệ thống rửa bát đũa, hệ thống hấp khử khuẩn…, các học sinh của Alpha School được hưởng một hệ thống bếp chất lượng cao, điều này mang tới bữa ăn đạt chuẩn”.

Được biết, bếp ăn tại Alpha School được chú trọng một cách đặc biệt, ngay trước khi học sinh đi học, nhà trường đã có sự chuẩn bị trước đó nhiều tháng bằng việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang trí khu vực bếp và khu ăn nhằm mang tới sự thuận tiện và cảm hứng cho mỗi học sinh khi dùng bữa tại trường.

Một điểm khá thú vị của Alpha School là có tới 80% các đầu mối nhập thực phẩm, nguyên liệu của các nhà cung cấp chuyên nghiệp là chính phụ huynh của trường. Điều này không chỉ mang tới nguồn đầu vào đảm bảo theo quy định mà còn mang tới sự an tâm cho chính phụ huynh và Nhà trường.

Ông Minh cũng cho biết, các quy trình đối với bếp ăn của Alpha School được đóng gói và thiết kế khoa học, từ quy định về cách thức nhận thực phẩm, thời gian nhận thực phẩm để đảm bảo độ tươi ngon nhất trong ngày, tới việc kiểm soát, vệ sinh, sơ chế, chế biến và công đoạn chia suất… đều được quy chuẩn hóa.

Đồng thời hằng ngày, nhà trường đều cho lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ, nhằm phát hiện nhanh nhất nếu có điều bất thường trong thực phẩm. Ngoài ra, quy trình nấu của bếp ăn luôn bảo đảm vệ sinh môi trường, khi các suất ăn đã được chia về lớp thì toàn thể Ban Giám hiệu, các cô giáo, nhân viên y tế vào từng lớp, quan sát học sinh ăn để kịp thời điều chỉnh món ăn cho phù hợp.

Tại Alpha, bộ phận cung cấp dịch vụ luôn sẵn sàng đón tiếp phụ huynh tới thăm quan không chỉ bộ phận bếp mà còn các mảng dịch vụ khác liên quan. Do vậy, tính thực chất của Alpha luôn đặt lên hàng đầu, với mục tiêu đem lại dịch vụ, chất lượng an toàn và minh bạch nhất đến phụ huynh học sinh toàn trường.

“Việc thiết kế thực đơn khoa học, đảm bảo định lượng, tăng khẩu vị, đa dạng hóa món ăn và cách chế biến, giảm thiểu đồ chiên dầu, nướng… được nghiên cứu kỹ về thành phần, thời điểm và gửi tới toàn thể phụ huynh học sinh trước mỗi tháng. Tiêu chí đề cao tính minh bạch và kiểm soát chất lượng luôn ở mức cao nhất.

Những bữa ăn chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh đang được nhà trường đặc biệt quan tâm, bởi làm tốt điều này sẽ góp phần giúp học sinh có thêm sức khỏe để học tập và giúp phụ huynh học sinh yên tâm khi đưa con đến trường”, ông Minh cho hay.

Hoàng Thanh