Cảnh báo quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế liên tục ra các thông báo người tiêu dùng cẩn trọng với các loại thực phẩm chức năng quảng cáo trên mạng sai sự thật.

Thời gian qua, từ công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên Internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện nhiều website đang quảng cáo sản phẩm này có nội dung không phù hợp với nội dung đã được Cục xác nhận, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Ngày 26/8, Cục An toàn thực phẩm phát đi thông tin trong thời gian vừa qua trên các website sau: https://sanduoc.net/tpcn/phuong-dong-dai-trang/; https://phuongdongdaitrang.vn/san-pham có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Phương Đông Đại Tràng không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Cổ phần Dược phẩm An Châu (Địa chỉ: số nhà 87, TT12 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo về sản phẩm tăng cân.

Cụ thể trên trang website https://www.tangcanmoclinhchi. vn/?utm_source=google&utm_ medium=search&utm_campaign= thuoc_tang_can&utm_term=city_ ads&utm_content=sale&gclid= Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlKLYw g58ofMpdVvkXx9JJXypPbqIXkC11Ix vDOUHorCdNgBZS4pcjsaAlVzEALw_ wcB và https://quaythuocvienquany. com/tin-tuc/thuoc-tang-can- moc-linh-chi-body-weight.html quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mộc Linh Chi – Body Weihgt với công dụng không đúng sự thật, lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm này được Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng Học Viện Quân y (Địa chỉ:104 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Cảnh báo quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật

Nói về vấn đề quảng cáo thực phẩm chức năng thái quá, PGS TS Phạm Khánh Phong Lan – trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết hiện nay tại thành Phố Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế trong việc tăng cường và siết chặt quản lý trong công tác quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng, thời gian qua Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng trên địa bàn, qua kiểm tra phát hiện các công ty có các dấu hiệu sai phạm trong quảng cáo sản phẩm như:

- Quảng cáo thực phẩm chức năng có công dụng như thuốc chữa bệnh.

- Quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo, quảng cáo không đúng với nội dung đã được xác nhận.

- Quảng cáo sử dụng lới nói, hình ảnh của bác sỹ, dược sỹ, thư cám ơn bệnh nhân để người tiêu dùng tin tưởng sử dụng sản phẩm.

- Quảng cáo thực phẩm chức năng thiếu nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2020, các Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã thực hiện kiểm tra 195 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, phát hiện và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 27 cơ sở vi phạm với số tiền phạt 1.570.750.000 đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn 05 cơ sở; buộc tháo dỡ, tháo dỡ quảng cáo 13 cơ sở, tiêu hủy sản phẩm của 09 cơ sở.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng theo tinh thần chỉ đạo Công văn số 2329/UBND-VX ngày 19/6/2020 của UBND thành phố về việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Khánh Chi