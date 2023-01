Chen chân mua vàng cầu may, vía Thần Tài 2023 là ngày nào?

Nhiều năm nay, cứ vào dịp vía Thần Tài là người dân khắp nơi đổ đi mua vàng cầu may mắn, tài lộc, mong cuộc sống sung túc đủ đầy. Phần lớn mọi người chỉ mua một lượng vàng rất nhỏ, từ 0,05 chỉ đến nửa chỉ, 1 chỉ vàng. Song, cũng có người mua tới vài lượng vàng, thậm chí, có người còn vác cả bao tải tiền đi mua vàng ngày vía Thần Tài.

Đây cũng là lý do, vào ngày vía Thần Tài từ sáng sớm đến đêm muộn tại các cửa hàng vàng thường xuất hiện cảnh chen chân nhau chờ vài tiếng đồng hồ để mua vàng. Bởi, dân gian tương truyền rằng, Thần Tài là vị thần sống ở trên trời, chuyên trông coi chuyện tiền bạc. Một lần xuống dưới hạ giới do uống rượu say, đầu va vào đá nên không nhớ mình là ai.

Nhiều người quan niệm vào ngày vía Thần Tài đi mua vàng sẽ được may mắn (Ảnh: Tâm An)

Trong quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo Thần Tài mặc trên người bị người dân đem đi bán. Khi Thần Tài đi lang thang xin ăn thì được một cửa hàng bán gà, vịt mời Thần Tài ăn, từ đó cửa hàng này đông nghịt khách.

Một thời gian sau, chủ cửa hàng thấy Thần Tài không làm gì, chỉ ăn bốc nên không cho ở nữa. Không ngờ, việc làm ăn của cửa hàng liền sa sút, vắng khách từ đó.

Thấy vậy, nhiều người kinh doanh buôn bán khác tìm mời Thần Tài về, đưa đi mua quần áo mới để mặc. May mắn, Thần Tài đã mua lại quần áo lúc trước của mình rồi đội mũ bay về trời. Cũng từ đó, nhiều người xem ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch là ngày vía Thần Tài bay về trời.

Vào ngày vía Thần Tài hàng năm, ngoài mua heo quay, vịt quay, cá lóc... về cúng, người dân còn kéo nhau đi mua vàng cầu may mắn, tài lộc.

Vào ngày vía Thần Tài mọi người thường chen chân nhau mua vàng (Ảnh: Tâm An)

Năm 2022, từ sáng sớm, tại các cửa hàng vàng dòng người xếp hàng dài chờ vàng cầu may. Theo đó, một số sản phẩm vàng còn “cháy hàng”. Đến 23h ngày vía Thần Tài, tại một số cửa hàng vàng ở Hà Nội vẫn còn cảnh người dân đội mưa, bất chấp giá lạnh chen chân nhau mua vàng.

Theo các doanh nghiệp vàng, vào ngày vía Thần Tài, họ chủ yếu bán các sản phẩm lẻ trọng lượng từ 0,5-5 chỉ/sản phẩm để mọi người mua cầu may mắn, tài lộc. Ước tính, số lượng vàng bán ra vào ngày này lên tới hàng triệu sản phẩm.

Năm 2023, vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) sẽ rơi vào thứ Ba (ngày 31 tháng 1 Dương lịch).

Thông tin từ các thương hiệu vàng lớn, vào ngày vía Thần Tài, hầu hết các cửa hàng vàng đều mở cửa từ 6h sáng để đón khách thay vì lúc 8h sáng như thường lệ. Doanh nghiệp cũng khẳng định, thời gian mở cửa bán vàng sẽ kéo dài cho tới khi hết khách mua vàng.

Ngoài kênh mua vàng trực tiếp tại các cửa hàng, doanh nghiệp vàng bạc còn mở bán vàng online. Theo đó, khách đặt mua vàng trước ngày vía Thần Tài có thể chọn lựa hai hình thức nhận hàng gồm: nhận vàng trực tiếp tại quầy trả vàng theo giờ hẹn trước, hoặc giao nhận vàng tại nhà.

Tâm An