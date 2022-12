6 'nam thần' Hàn Quốc được mong đợi diễn vai phản diện

Nhiều diễn viên diễn nhập vai tốt đến nỗi họ trở thành biểu tượng của bộ phim, nhiều câu nói của nhân vật đó trở thành "thương hiệu". Chúng ta hãy cùng điểm qua top những nam diễn viên trẻ trên màn ảnh Hàn Quốc được mong đợi sẽ đảm nhiệm các vai diễn phản diện trong thời gian tới.

1. Song Joong Ki

Song Joong Ki là một ngôi sao sáng giá đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, trong đó vai diễn ấn tượng của anh là Đại úy Yoo Si Jin trong phim Hậu duệ mặt trời. Đến với Vincenzo, Song Joong Ki vào vai một nhân vật phản anh hùng với phong thái rất khác so với những gì khán giả thường nghĩ về anh trên màn ảnh.

Nhân vật do Song Joong Ki thủ vai mang tên Vincenzo Cassano, một người làm việc cho băng đảng mafia Ý và không từ thủ đoạn để trừng trị những kẻ xấu, kể cả việc sử dụng những mưu kế độc ác.

Vincenzo mang đến hình ảnh mới đầy quyến rũ của Song Joong Ki và khiến người xem bị cuốn theo những tình huống gay cấn đầy bất ngờ trong mỗi tập phim.

Với kinh nghiệm trong ngành giải trí và kỹ năng đã được chứng minh với tư cách là một diễn viên chính, chắc chắn rằng Song Joong Ki sẽ hoàn hảo cho vai phản diện chính.

2. Ji Chang Wook

Ji Chang Wook là nam diễn viên tài năng đồng thời cũng là người mẫu Hàn Quốc. Anh chàng được công chúng và truyền thông Hàn ca ngợi, đặt cho biệt danh “nam diễn viên có đời tư trong sạch nhất”. Ji Chang Wook có thể phù hợp với nhiều thể loại phim.

Anh đóng vai chính trong tất cả các thể loại - phim hài, tình cảm và phim hành động. Và trong "Tell Me Your Wish (2022)", anh cho thấy mình có thể đóng một vai nghiêm túc hơn là chàng trai trẻ rắc rối Yoon Gyo Rae.

Quá khứ của Yoon Gyo Rae sẽ là cơ sở hoàn hảo cho câu chuyện về nguồn gốc của một nhân vật phản diện, nhờ đó chúng ta sẽ được thấy mặt trái của vẻ quyến rũ bất ngờ từ Ji Chang Wook.

Khán giả không chỉ yêu mến anh chàng bởi tài năng hay đời tư mà còn bởi vì sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của anh trong sự nghiệp. Vậy nên không chỉ có tài năng diễn xuất, anh còn là một người đa tài khi có giọng hát hay không thua kém bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào.

3. Jung Hae In

Các nhân vật do Jung Hae In đảm nhiệm thường dễ thương, thu hút và được công chúng đón nhận. Vai diễn trong Chị Đẹp Mua Đồ Ăn Cho Tôi (2018) đã mang về cho anh danh hiệu "Em trai quốc dân" khi đánh cắp trái tim của các fan nữ.

Anh đến gần nhất với vai phản diện trong phim truyền hình Prison Playbook/Wise Prison Life (2017), vai Yoo Jung Woo. Nhờ vai diễn này, anh đã gây được ấn tượng lớn với khán giả, đến nỗi nhiều người đang thắc mắc nếu anh đóng vai phản diện thực sự thì sẽ như thế nào.

Mặc dù không phải chân chính là một nhân vật phản diện nhưng nhân vật này đã thể hiện một số "thuộc tính" gần giống với một nhân vật phản diện và cách Jung Haein diễn xuất cũng rất ấn tượng. Jung Hae In cũng đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng muốn đóng một vai phản diện trong tương lai. Hy vọng điều này sẽ sớm xảy ra.

4. Park Seo Joon

Park Seo Joon là một trong những diễn viên khiến khán giả có thể đặt trọn niềm tin vào khả năng diễn xuất của anh. Tuy nhiên, Park Seo Joon sẽ nhiều màu sắc hơn nếu đảm nhận vai phản diện hay thử sức là với một nhân vật tâm thần, ác độc và lạnh lùng.

Chúng ta biết rằng Park Seo Joon sắp bước vào “Vũ trụ Marvel” và có khả năng anh sẽ trở thành một siêu anh hùng nổi tiếng thế giới. Park Seo Joon đã thể hiện nhiều vai diễn khác nhau, từ một gã khờ si tình cho đến một anh chàng đẹp trai say đắm lòng người. Nhờ những vai diễn trước đây, Park Seo Joon sẽ là một nhân vật phản diện hoàn hảo.

5. Seo Kang Joon

Seo Kang Joon, diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1993, nổi lên trong giới giải trí xứ Hàn nhờ ngoại hình đẹp trai xuất chúng. Anh thường được khen điển trai, da trắng mịn hơn cả con gái. Các nhân vật của Seo Kang Joon thường ngọt ngào, ngây thơ và lịch sự.

Nếu đánh cắp trái tim là một tội ác, thì tất cả các vai diễn của anh đều có thể gọi là phản diện. Nhưng đó là điều làm cho tiềm năng trở thành nhân vật phản diện chính của anh ấy trở nên tuyệt vời.

Seo Kang Joon có thể đánh lừa mọi người bằng vẻ ngoài ma quỷ của mình và dụ mọi người vào một cái bẫy khéo léo. Với diễn xuất tuyệt vời của mình, anh ấy chắc chắn có thể nằm trong danh sách những nhân vật phản diện mà chúng ta vô cùng chờ đợi.

6. Cha Eunwoo

Với tạo hình được cho là "đẹp tựa thiên thần", Cha Eun Woo toàn được giao vai thanh niên có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm cực kỳ ấm áp. Sự nổi tiếng của Cha Eun Woo tăng vọt khi anh xuất hiện trong My ID - Gangnam Beauty và True Beauty.

Các nhân vật của anh ấy có một sự thay đổi thú vị - trở nên mềm mại ngay khi trút bỏ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài. Lấy bản chất lạnh lùng của những vai diễn này làm nền tảng, Cha Eun Woo rất có thể trở thành một nhân vật phản diện lớn. Sẽ rất kinh ngạc khi xem anh ta là kẻ chủ mưu tội phạm bất ngờ trong một loạt phim tội phạm ly kỳ.

Hạ Thảo (theo Kbiz)