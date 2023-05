Xuất khẩu cá khô thu về triệu USD, 'vàng đen' giảm giá

Xuất khẩu cá khô, cá hộp thu về hàng chục triệu USD

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, tháng 4/2023, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ, châu Âu, Trung Quốc… đều sụt giảm. Trong đó, xuất khẩu cá tra giảm mạnh nhất, âm 52%, tôm sụt giảm 35%, cá ngừ giảm 38% và mực bạch tuộc giảm 11%. Các sản phẩm từ cá biển khác có xu hướng khả quan hơn vì chỉ giảm nhẹ 6,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, số liệu thống kê lại ghi nhận những điểm sáng với 2 mặt hàng cá khô và tôm khô. Riêng trong tháng 4, xuất khẩu cá biển khô các loại tăng 65% đạt gần 26 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản phẩm này thu về gần 78 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai loại cá khô Việt Nam được ưa chuộng nhất hiện nay là cá cơm và cá chỉ vàng. Trong đó, cá cơm chiếm 66%, cá chỉ vàng chiếm 14%.

Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt mua ‘vàng đen’ của Việt Nam

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 4 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu 26,44 nghìn tấn hạt tiêu, thu về 83,47 triệu USD, tăng 7,3% về lượng nhưng giảm 26,8% về trị giá so với tháng 4/2022.

Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng được ví như “vàng đen” này của nước ta đạt mức 3.157 USD/tấn, tăng 6% so với tháng 3/2023 nhưng giảm 31,8% so với tháng 4/2022.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 102,5 nghìn tấn, trị giá 316,64 triệu USD, giảm 12,4% về lượng và giảm 33,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân đạt mức 3.088 USD/tấn, giảm 32,8% so với cùng kỳ năm 2022. (Xem chi tiết)

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động

Theo quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ 25/5, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Sau quyết định giảm lãi suất điều hành của NHNN, không chỉ ngân hàng thương mại lớn, mà ngay các ngân hàng thương mại nhỏ cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất (Xem chi tiết)

Bộ Xây dựng hoả tốc yêu cầu sửa quy chuẩn phòng cháy chữa cháy

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa có quyết định hoả tốc giao nhiệm vụ đột xuất cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng rà soát, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Theo quyết định, Bộ trưởng giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an và các đơn vị có liên quan tổ chức ngay nhiệm vụ đột xuất rà soát toàn bộ các vướng mắc về an toàn cháy trong hoạt động xây dựng. Đồng thời, rà soát nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình để xác định rõ các vướng mắc, nguyên nhân. (Xem chi tiết)

5 tháng, vốn đầu tư FDI đăng ký mới tăng mạnh

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính từ đầu năm đến ngày 20/5, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 10,86 tỷ USD. Trong đó, vốn đăng ký mới đạt hơn 5,26 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ; vốn điều chỉnh đạt 2,28 tỷ USD, giảm 59,4% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt gần 3,32 tỷ USD, tăng 67,2% so với cùng kỳ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã có sự cải thiện. Số dự án đầu tư mới tiếp tục tăng nhẹ 1,2 điểm phần trăm so với 4 tháng và tăng mạnh so với cùng kỳ (tăng 66,4%).

Tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn tốc độ tăng tổng vốn đầu tư cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam nên đưa ra các quyết định đầu tư mới. (Xem chi tiết)

Thống đốc nghiêm cấm gây phiền hà, làm khó doanh nghiệp cơ cấu nợ

Ngày 23/5, Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4.

Thống đốc nghiêm cấm các tổ chức tín dụng có hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-NHNN. (Xem chi tiết)

18 dự án năng lượng tái tạo có giấy phép hoạt động

Bộ Công Thương cho biết, trong tổng số 85 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), mới chỉ có 18 dự án có giấy phép hoạt động điện lực. Hiện còn 33 nhà máy điện với tổng công suất 1.581 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

Với 19 nhà máy điện đã thống nhất giá tạm thời, có 13 nhà máy điện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, trong đó 12 nhà máy điện được cấp với toàn bộ công suất theo quy hoạch, 1 nhà máy điện gió mới được cấp giấy phép một phần. Nhưng có 12 dự án chuyển tiếp đã nộp hồ sơ đàm phán giá, nhưng chưa nộp hồ sơ cấp phép (gồm 11 dự án điện gió, 1 dự án điện mặt trời).

Hạnh Nguyên