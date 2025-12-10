Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tập huấn “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh” do Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y (Sở NN&MT Hà Nội) tổ chức chiều 10/12.

Số liệu từ Hệ thống Thông tin Sức khỏe Động vật Việt Nam (VAHIS) cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 8/12, bệnh dại đã được ghi nhận tại 171 xã thuộc 24 tỉnh, thành phố, với 356 chó mèo bị tiêu hủy trong các ổ dịch.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Y tế ngày 28/11 cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian một tháng, cả nước ghi nhận 6 trường hợp tử vong.

Tính lũy tích từ 14/12/2024 đến nay, Việt Nam có 68 ca tử vong do bệnh dại, giảm 11 ca so với cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn ở mức rất cao.

Đã có 68 người tử vong do bệnh dại

Tại hội nghị, ThS.BS Chu Thị Phúc (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội) cảnh báo những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng đối với người tham gia chuỗi kinh doanh – vận chuyển – giết mổ chó mèo.

Không chỉ đối diện nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn đa kháng thuốc, nhóm lao động này còn đứng trước khả năng rất cao mắc các bệnh lây từ động vật sang người, trong đó nguy hiểm nhất là bệnh dại.

BS Phúc cho biết, tại Hà Nội, thống kê giai đoạn 2006–2022 cho thấy 10/63 trường hợp mắc dại (chiếm 16%) có liên quan đến hoạt động giết mổ chó.

Đặc biệt, năm 2022 ghi nhận hai ca tử vong thương tâm liên quan trực tiếp đến việc mua bán và giết mổ chó.

Trường hợp thứ nhất là một người đàn ông 43 tuổi ở Hà Nội, làm nghề bán thịt lợn và mua bán chó tại Sơn La. Tháng 11/2021, trong lúc mua chó tại nhà dân, ông bị chó cắn vào má.

Không đi khám và không tiêm phòng, đến tháng 1/2022, ông xuất hiện triệu chứng bệnh dại và tử vong chỉ sau hai ngày phát bệnh.

Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông 52 tuổi làm nghề thợ xây. Từ tháng 10 đến 11/2022, ông mổ chó 2 lần để làm cỗ cho gia đình. Tháng 12/2022, ông phát bệnh, kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại. Ông tử vong ba ngày sau đó.

Các chuyên gia một lần nữa nhấn mạnh: bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong 100% nếu để phát bệnh. Do đó, việc hạn chế tiếp xúc với loài vật này cũng là một trong những cách để phòng bệnh.

Đặc biệt, để không xảy ra tử vong do bệnh dại, điểm cốt tử là điều trị dự phòng kịp thời. Theo đó, nếu không may bọ chó mèo hoặc súc vật cắn, bắt buộc phải đến ngay các cơ sở y tế hay trạm y tế để được tư vấn, xử trí vết thương và tiêm phòng đầy đủ.

Người dân tuyệt đối không đi thử hoặc tự ý dùng thuốc nam. Song song đó, chính quyền cơ sở các cấp cũng phải tăng cường việc kiểm soát dịch dại trên đàn chó, mèo tại địa phương.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết: "Thông qua chương trình này, người dân và chủ các cơ sở kinh doanh giết mổ chó mèo được nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh dại, đồng thời được trang bị kiến thức cần thiết để thực hiện các giải pháp phát triển sinh kế bền vững. Đây là hoạt động cụ thể thể hiện nỗ lực của ngành trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo phúc lợi động vật. Chúng tôi kỳ vọng công tác phòng chống bệnh dại sẽ được triển khai hiệu quả hơn, từng bước hỗ trợ chuyển đổi các hoạt động buôn bán, giết mổ chó mèo".