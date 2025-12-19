Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

Những điểm nhấn từ bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024

Tổng quan Phát triển Bền vững 2024 của BAT Việt Nam thể hiện những sáng kiến cụ thể xoay quanh các trọng tâm: Khí hậu, Thiên nhiên, Cộng đồng và Quản trị.

Đối với trọng tâm Khí hậu, BAT Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng: giảm 61% lượng phát thải Phạm vi 1 và 2 so với năm 2020, giảm trung bình 1.690 tấn CO₂ mỗi năm giai đoạn 2015 - 2024, và chuyển đổi 100% lượng điện sử dụng tại các điểm sản xuất sang năng lượng tái tạo. Các nỗ lực giảm phát thải được triển khai nhất quán trên toàn chuỗi giá trị, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm: tối ưu hóa năng lượng, chuyển đổi xanh, và giảm phát thải trong vận chuyển, qua đó vừa giảm tác động môi trường, vừa nâng cao hiệu quả vận hành.

Với trọng tâm Thiên nhiên, BAT Việt Nam đẩy mạnh cách tiếp cận dựa trên giải pháp thiên nhiên (Nature-based Solutions - NbS), đặc biệt trong phục hồi hệ sinh thái và nông nghiệp bền vững. Doanh nghiệp nỗ lực quản lý nguồn nước hiệu quả theo hướng giảm nước thủy cục, tăng cường sử dụng nước tái chế trong sản xuất, đồng thời phối hợp các tổ chức môi trường như Biên Hòa Xanh và Sài Gòn Xanh làm sạch gần 30 kênh rạch tại Đồng Nai và TP.HCM trong năm 2024.

Song song đó, BAT Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia khoanh nuôi thêm 40 ha rừng ngập mặn tại Mũi Cà Mau trong năm 2024, nâng tổng diện tích phục hồi thiên nhiên lên 124 ha chỉ trong ba năm. Các báo cáo giám sát cho thấy cây non đã bắt đầu sinh trưởng, qua đó thúc đẩy việc phục hồi hệ sinh thái vùng ven biển.

Về trọng tâm Cộng đồng, BAT Việt Nam ưu tiên phát triển đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng. Trong nội bộ, 47% vị trí quản lý tại BAT Việt Nam hiện do phụ nữ đảm nhiệm, thể hiện văn hóa bình đẳng, hòa nhập và đa dạng. Doanh nghiệp cũng đồng hành cùng nông dân trong chuỗi cung ứng của mình, giúp họ cải thiện sinh kế thông qua hỗ trợ cây giống, phân bón, hệ thống tưới nhỏ giọt và lò sấy điện. Ngoài ra, chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” tiếp tục mở rộng hỗ trợ sinh kế, với 56 phụ nữ tại Long An được vay vốn không lãi suất trong năm 2024, nâng tổng số người hưởng lợi từ chương trình lên hơn 700 phụ nữ.

Cuối cùng, trọng tâm Quản trị được thể hiện xuyên suốt qua các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, nguyên tắc tiếp thị có trách nhiệm, tiêu chuẩn nhà cung cấp và văn hóa tuân thủ, tất cả nhằm đảm bảo tính chính trực, minh bạch và trách nhiệm, nền tảng được BAT coi là yếu tố quyết định của tăng trưởng dài hạn.

Minh chứng cho cam kết dài hạn của doanh nghiệp đối với tăng trưởng xanh

Từ những sáng kiến phát triển bền vững theo chiều sâu, BAT Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI 100) năm 2025, đánh dấu năm thứ bảy doanh nghiệp có mặt trong bảng xếp hạng này.

Việc BAT Việt Nam được tiếp tục ghi nhận đến từ những nỗ lực nhất quán mà doanh nghiệp đã triển khai trong suốt năm qua, bao gồm giảm phát thải theo đúng lộ trình, cải thiện sinh kế nông hộ, tăng cường tính chính trực trong vận hành, đầu tư vào các giải pháp phục hồi tự nhiên, cũng như đẩy mạnh các chương trình cộng đồng như hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho phụ nữ vùng biên... Những nỗ lực này phản ánh định hướng của doanh nghiệp trong việc tạo ra giá trị chung, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Theo Ban tổ chức CSI 100, các doanh nghiệp được vinh danh năm nay đều chứng minh khả năng kết hợp giữa tăng trưởng kinh doanh và chuyển đổi bền vững, trong đó những nỗ lực giảm phát thải, bảo vệ tài nguyên và nâng cao chuẩn quản trị đóng vai trò quyết định.

Lễ công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2025, với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”, cũng đánh dấu 10 năm chương trình CSI thúc đẩy tiêu chuẩn bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Năm nay, 100 doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ được xướng tên; trong đó Top 10 ở mỗi lĩnh vực ghi nhận tỷ lệ 60% doanh nghiệp trong nước và 40% doanh nghiệp FDI.

Bà Đỗ Hoàng Anh - Giám đốc Đối ngoại BAT Việt Nam chia sẻ tại sự kiện: “Chúng tôi xem giải thưởng CSI là sự ghi nhận cho một hành trình, không chỉ cho một năm. Phát triển bền vững là phương thức vận hành, là cách BAT Việt Nam tạo ra giá trị kinh tế đi cùng tác động xã hội. Chúng tôi tin rằng khi các cam kết bền vững được thực thi nhất quán, chúng sẽ trở thành động lực mở đường cho đổi mới, nâng cao năng suất và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam”.

Các kết quả được công bố trong Bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024 cùng những ghi nhận tại CSI 100 sẽ là nền tảng để BAT Việt Nam tiếp tục đáp ứng yêu cầu của thị trường và chính sách, cũng như đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng xanh và hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.