Xe máy đồng loạt hạ về dưới mức giá đề xuất, có mẫu giảm 17 triệu đồng

Honda Winner X tiếp tục là mẫu xe giảm giá mạnh nhất thị trường hiện nay. Theo khảo sát của VietNamNet tại nhiều HEAD Honda, mẫu xe côn tay Winner X đang nhận tổng ưu đãi lên đến 17 triệu đồng kèm tiền mặt trừ thẳng vào giá xe và hỗ trợ đăng ký.

Giá bán ra của mẫu xe này tại các đại lý hiện đang dao động từ 29,3-33,6 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá niêm yết 46,16-50,56 triệu đồng.

Các dòng xe tay ga Honda cũng ghi nhận mức giảm sâu bất ngờ trong nửa cuối tháng 6. Trong đó, SH Mode bản tiêu chuẩn giảm dưới giá đề xuất gây chú ý. Cụ thể, SH Mode bản tiêu chuẩn phanh CBS hiện có giá 57 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với giá niêm yết hãng (58,19 triệu đồng).

SH Mode Cao cấp ABS bán ra với giá 65 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với trước đó. Dù vậy giá xe hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so giá hãng (63,29 triệu đồng). SH Mode bản đặc biệt và bản thể thao phanh ABS có giá tại đại lý lần lượt là 71,5 triệu đồng, 73 triệu đồng giảm gần 1 triệu đồng so với tháng trước.

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, một số đại lý còn tặng kèm voucher 1 triệu đồng tiền mặt hoặc gói quà tặng trị giá 1,8 triệu đồng cho khách mua SH Mode.

Đợt này, Honda SH125i cũng có giá bán thực tế thấp chưa từng thấy. Nếu như các tháng trước, mẫu xe này có lúc chênh đến 10-20 triệu đồng so với niêm yết hãng thì hiện tại, mức chênh đã tụt chỉ còn 2,5 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 3-5 triệu đồng với các phiên bản còn lại.

Theo đó, tại đại lý, giá xe SH 125i tiêu chuẩn hiện đang là 77,5 triệu đồng (giá hãng 75,29 triệu); bản Thể thao giá 89,5 triệu đồng (niêm yết hãng 85 triệu đồng); bản đặc biệt được bán ra với giá 88,3 triệu đồng (giá hãng 84,9 triệu) và bản cao cấp là 87 triệu đồng (giá niêm yết: 83,3 triệu).

Honda SH 350i vốn được đề xuất giá từ 150,99-152,49 triệu đồng nhưng hiện tại giá bán thực tế mẫu xe này ở một số HEAD chỉ từ 138- 145 triệu đồng, giảm khoảng 7,5-13 triệu đồng so với đề xuất. Mẫu xe tay ga Honda Vario 160 cũng nhận khuyến mại theo hình thức tặng voucher trị giá lên đến 5,8 triệu đồng. Ở phân khúc xe máy số, các mẫu xe Alpha, Wave RSX và Blade cũng nhận ưu đãi hấp dẫn với gói quà tặng lên đến 1,2 triệu đồng.

Cạnh tranh với hãng Honda, Yamaha đợt này cũng tung nhiều chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm của mình. Trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ là thông tin mẫu xe Yamaha Exciter 155 VVA được giảm đến 4 triệu đồng. Tại một số đại lý ở Hà Nội, giá xe Exciter 155 VVA chỉ khoảng từ 43,3-48 triệu đồng, thấp hơn 3-4 triệu đồng so với giá niêm yết (47,8-51,1 triệu đồng).

Các mẫu xe ga Yamaha Janus, Grande đang được bán ra với giá ổn định so với giá đề xuất và được các đại lý tặng 1 điện thoại Samsung trị giá 2,99 triệu đồng.

Cùng với Honda, Yamaha, hãng xe Vinfast gây bất ngờ khi tung chương trình đặc biệt, giảm đến gần 3 triệu đồng cho mẫu xe máy điện Evo200 Lite. Theo đó, sau khi nhận ưu đãi, giá xe chỉ còn 19,4 triệu đồng/xe (đã bao gồm VAT), giảm đáng kể so với giá niêm yết 22 triệu đồng/xe hiện tại. Cùng với ưu đãi về giá, phí thuê bao pin cũng được áp dụng đồng hạng ở mức tối thiểu là 199.000 đồng/xe/tháng.

Theo số liệu mới nhất từ báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5 vừa qua, cả nước sản xuất ước đạt 292.100 chiếc xe máy mới, tăng nhẹ 3,8% so với tháng 4 (với 281.300 chiếc) và tăng 13,6% so với tháng 5/2022.

Sản lượng này đưa tổng lượng xe máy mới sản xuất trong nước ước đạt 1.344.200 chiếc trong 5 tháng đầu năm 2023.

Nguồn cung dồi dào trong khi đó, sức mua trên thị trường giảm sâu kéo theo lượng xe máy tồn kho có nguy cơ tăng cao. Đó là một phần nguyên nhân chính khiến giá xe máy các tháng gần đây liên tục giảm mạnh.

Y Nhụy