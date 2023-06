Vào hè, giá vé máy bay không căng như đồn đoán

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng hành khách đạt gần 56,9 triệu, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, khách quốc tế đạt gần 14,5 triệu người, tăng 493,5% so với cùng kỳ năm 2022, khách trong nước đạt gần 42,4 triệu, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc khách quốc tế tăng mạnh nhờ chính sách mở cửa của các quốc gia, trong đó có hồi phục của thị trường Đông Bắc Á.