Trốn khỏi 'hang ổ' buôn người, cô gái trở về tố cáo 2 kẻ lừa bán sang Trung Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Nang (SN 1994) và đồng bọn Ven Văn Tuấn (SN 1985), cả hai đều trú tại bản Thảo Đi, xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) về tội "Mua bán trẻ em".

Hai đối tượng Ven Văn Tuấn và Moong Thị Nang tại cơ quan công an.

Trước đó, vào tháng 5/2015, hai đối tượng trên đã rủ rê và đưa nạn nhân C.T.Q. (SN 2000, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) để bán sang Trung Quốc, với số tiền 6 vạn Nhân dân tệ, tương đương 180 triệu đồng tiền Việt Nam.

Đến ngày 19/11/2022, nạn nhân Q. trốn từ Trung Quốc về tới Việt Nam, sau đó viết đơn tố cáo của 2 đối tượng Moong Thị Nang và Ven Văn Tuấn đến cơ quan Công an.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Kỳ Sơn cùng với Công an xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn); Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh, làm rõ.

Hai đối tượng Nang và Tuấn bị bắt giữ ngay sau đó. Căn cứ kết quả điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên về tội "Mua bán trẻ em".

Tính từ ngày 1/7/2022 đến ngày 12/8/2022, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 04 vụ, bắt 06 đối tượng về hành vi mua bán người, liên quan 04 nạn nhân.

Mặt khác, các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, giải cứu thành công 02 phụ nữ; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương cấp huyện, xã làm tốt công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, tạo điều kiện vay vốn, hỗ trợ công ăn việc làm cho người dân, nhất là trong đợt triển khai “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thường xuyên phối hợp với các tổ chức quốc tế, phi chính phủ trong công tác giải cứu, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán, tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, hoạt động truyền thông phòng chống mua bán người trên địa bàn.

