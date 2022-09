Tìm hiểu cách bảo vệ trẻ em an toàn trên mạng xã hội tại sự kiện 'Safety Café Vietnam'

Sự kiện cũng được tổ chức như một sáng kiến nhằm hưởng ứng Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” theo quyết định số 830/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ngày 01/06/2021. Đây cũng là dịp để phổ biến cho người dùng Việt các tính năng về an toàn và quyền riêng tư trên không gian mạng. Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Tổ chức CyberKid Vietnam và Tập đoàn Meta.

Mang phong cách của một quán cafe trẻ trung hiện đại, sự kiện Safety Café Vietnam sẽ diễn ra trong ba ngày 7, 8, 9 tháng 10 tại Open Space Coffee (25A Phan Đình Phùng, Hà Nội) và mở cửa cho tất cả mọi người.

Trong 3 ngày sự kiện, người tham dự sẽ được tham gia những hoạt động thú vị để tìm hiểu về chủ đề an toàn và quyền riêng tư bao gồm: Chương trình tập huấn về kỹ năng bảo vệ an toàn trên không gian mạng do CyberKid Vietnam chủ trì dành cho các em học sinh tuổi từ 9-15 và workshop với các nhà sáng tạo nội dung quen thuộc trên Reels như Anh Ba Dân-Trung Thảo Mai, Long Khoa Học, Ngọc Khánh Đây, Vua lồng tiếng,...

Người tham dự sự kiện “Safety Café Vietnam” sẽ được sử dụng miễn phí bánh ngọt và đồ uống.

Tiến sỹ Rafael Frankel, Giám đốc Chính sách công, Tập đoàn Meta chia sẻ: "Bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là các bạn trẻ, trên tất cả các nền tảng của Meta là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Tập đoàn. Ngoài việc xây dựng các chính sách về an toàn trẻ em trên Facebook, Instagram, chúng tôi còn phát triển nhiều công cụ và nguồn tài liệu hỗ trợ. Chúng tôi rất vinh hạnh được đồng hành cùng Hiệp hội Internet Việt Nam và Cyberkid Vietnam đưa ra sáng kiến Safety Café đến Việt Nam nhằm chia sẻ các nguồn tài liệu sẵn có này cũng như các bí quyết bảo mật mà các bậc phụ huynh và các bạn trẻ có thể sử dụng để có những trải nghiệm thú vị trên không gian mạng một cách an toàn”.

Đại diện của Tập đoàn Meta cũng bày tỏ lời cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan ban ngành khác đã ủng hộ cho sáng kiến Safety Café. Đồng thời khẳng định đây sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho những hợp tác lâu dài nhằm bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của các em thanh, thiếu nhi.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) cho biết: ”Ngày 19/11/2022 tới đánh dấu 25 năm kỷ niệm Lễ Khai trương Dịch vụ Internet Việt Nam. Sau 25 năm, Việt Nam hiện được đánh giá là nằm trong nhóm 15 quốc gia “lớn nhất” trên không gian mạng. Hơn 70% người sử dụng mạng xã hội nằm trong độ tuổi 15-34 với mục đích học tập, giải trí, kinh doanh, kết nối ... trong đó, Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất. Việc trang bị những kỹ năng, kiến thức để trở thành công dân của thế giới số cho giới trẻ tại Việt Nam là rất cần thiết.”

Bà Nguyễn Như Quỳnh, Chủ tịch CyberKid Vietnam cho rằng: “Sáng kiến Safety Café Vietnam với cách truyền tải và tiếp cận gần gũi sẽ giúp cho mọi người, đặc biệt là các bạn thanh thiếu niên nắm bắt được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của mình trên mạng”.

Sự kiện Safety Café Vietnam mở cửa cho đông đảo công chúng, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên. Khách tới dự được khuyến khích chia sẻ những thắc mắc, trải nghiệm của mình liên quan đến an toàn trên không gian mạng khi sử dụng các nền tảng Facebook và Instagram, đồng thời nhận được những lời khuyên giúp tăng cường bảo vệ an toàn của bản thân.

“Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người tới tham quan Safety Café Vietnam và cùng tìm hiểu cách tự bảo vệ quyền riêng tư và an toàn trên mạng. Những thắc mắc và câu hỏi được chia sẻ tại đây sẽ góp phần giúp người dùng gạt bỏ những quan niệm sai lầm phổ biến về quyền riêng tư trực tuyến và đảm bảo trải nghiệm trên không gian mạng của mọi người thêm thoải mái và ý nghĩa”, tiến sỹ Rafael Frankel nói thêm.

Tuân Nguyễn