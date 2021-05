Ngân hàng nào chi nhiều tiền cho nhân viên nhất hiện nay?

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đang dẫn đầu trong số các ngân hàng chi mạnh tay cho nhân viên trong quý 1/2021. Nguyên do xuất phát từ việc MB đã khởi động lại các dự án, trong đó có dự án chiến lược dưới sự tư vấn của IBM và tuyển dụng những nhân viên có năng lực cao. Do đó, chi phí nhân viên tăng 44% so với cùng kỳ lên gần 1.300 tỷ đồng.

Theo đó, mức thu nhập bình quân (bao gồm lương và phụ cấp) mỗi tháng của nhân viên ngân hàng MB cũng tăng mạnh, từ 30,65 triệu đồng/tháng lên 44 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, cũng giống như ở các ngân hàng khác, thu nhập cao thực sự chỉ tập trung chủ yếu ở lãnh đạo cấp phòng trở lên và những nhân viên chất lượng cao.

Tính đến ngày 31/3/2021, số lượng CBNV của MB là 9.564 người, tăng 150 người trong quý 1.

Ảnh minh họa

Sau ngân hàng MB là ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Theo đó, những nhân viên làm việc tại ngân hàng Techcombank trong quý 1/2021 cũng có thêm thu nhập đáng kể nếu so sánh với mức thu nhập trong quý 1 của năm trước.

Cụ thể, thu nhập bình quân của CBNV Techcombank trong quý 1/2021 lên đến 42,50 triệu đồng/người/tháng, tăng 4 triệu đồng so với cùng kỳ. Ngân hàng này đã chi ra hơn 1.400 tỷ đồng cho 11.205 nhân viên trong 3 tháng đầu năm nay.

Báo cáo tài chính riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho thấy, tính đến ngày 31/3/2021, ngân hàng có 20.134 nhân viên, tăng hơn 600 người trong quý 1 và tăng tới 1.360 người (tương đương tăng 7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí nhân viên hầu như đi ngang so với cùng kỳ. So với tổng chi phi hoạt động, chi phí nhân viên giảm từ 17,5% xuống còn 15,5% trong năm 2020.

Theo đó, mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên Vietcombank trong quý 1 là 1.924 tỷ đồng, bằng đúng mức chi của cùng kỳ năm 2020.

Số lượng nhân viên tăng mạnh, trong khi chi phí nhân viên không tăng, nên thu nhập bình quân của CBNV Vietcombank giảm mạnh từ 34,17 triệu đồng xuống còn 31,86 triệu đồng/tháng.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), dù số lượng nhân viên giảm 150 người trong quý 1 năm nay xuống còn 17.437 người, nhưng mức chi lương và phụ cấp của ngân hàng lại tăng 29% so với cùng kỳ.

Cụ thể, Sacombank đã chi tới 1.405 tỷ đồng cho mục này, nên mức thu nhập bình quân mỗi nhân viên trong quý vừa qua là 26,86 triệu đồng.

Cùng với đó, thu nhập của lãnh đạo ngân hàng này cũng tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái ở cả các thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc. Mức thu nhập bình quân của một thành viên HĐQT Sacombank lên tới 388 triệu đồng/người/tháng, tăng 25% so với quý 1/2020. Mức thu nhập bình quân của thành viên ban Tổng Giám đốc ngân hàng này là 353 triệu đồng/người/tháng, tăng 33%.

Với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), chi phí nhân viên trên tổng chi phí hoạt động đã giảm mạnh từ 20,4% năm 2020 xuống còn 16,6% vào quý 1/2021 dù số lượng nhân viên tăng không đáng kể. Mặc dù vậy, thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng này vẫn tăng so với cùng kỳ, từ 23,8 triệu đồng lên 26,59 triệu đồng/tháng.

Trong quý 1, VietinBank đã chi 1,8 nghìn tỷ đồng cho việc chi lương và phụ cấp cho 22.585 nhân viên.

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), số lượng CBNV chỉ tăng nhẹ hơn 200 người so với cuối năm 2020 và tăng 400 người so với quý 1/2020, đạt 24.240 người tại thời điểm 31/3/2021. Tuy nhiên, mức chi lương và phụ cấp của BIDV lại tăng đáng kể, từ 1.300 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Theo đó, thu nhập bình quân nhân viên BIDV đã tăng từ 18,17 triệu đồng/tháng lên 24,70 triệu đồng/tháng trong quý 1 vừa qua.

Trong khi đó, Ngân hàng SHB không công khai chi tiết con số chi lương và phụ cấp cho nhân viên, nhưng mức chi chung cho nhân viên (lương, phụ cấp, bảo hiểm, trang phục,…) trong quý 1/2021 của ngân hàng này đã giảm đáng kể từ 520,308 tỷ đồng quý 1/2020 xuống còn 447,511 tỷ đồng. Số lượng CBNV SHB tại ngày 31/3/2021 là 5.309 (tăng 72 người so với cùng kỳ năm ngoái). Như vậy, mức chi bình quân cho mỗi nhân viên là 28 triệu đồng/tháng.

Với ACB, mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên trong quý 1/2021 là 416,062 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Ngân hàng không cung cấp dữ liệu về số lượng nhân viên tại thời điểm cuối quý 1, tuy nhiên nếu số lượng không có biến động lớn so với thời điểm cuối năm 2020, mức thu nhập bình quân tại ACB chỉ là 12,69 triệu đồng/tháng, đây là mức thấp nhất trong nhóm các ngân hàng nói trên.

Trong top 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, VPBank là ngân hàng hiếm hoi giảm mạnh chi phí nhân viên, đồng nghĩa với thu nhập của nhân viên giảm đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người của nhân viên nhà băng này đã giảm xuống còn 27,62 triệu đồng/tháng theo báo cáo tài chính quý 1/2021 (cùng kỳ năm ngoái là 34,95 triệu đồng/người/tháng).

VPBank đã chi ra 775 tỷ đồng cho việc chi lương và phụ cấp cho CBNV trong quý 1, giảm 21% so với cùng kỳ. Trong thời gian này, số lượng nhân viên ngân hàng tăng thêm 200 người, đạt 9.603 đạt.

Giống như VPBank, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) dù tăng số lượng CBNV thêm gần 800 người so với quý 1 năm ngoái, đạt 7.475 người tại ngày 31/3/2021, nhưng mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên TPBank trong quý đầu năm 2021 lại giảm 18%. Theo đó, thu nhập bình quân gồm lương và phụ cấp của nhân viên TPBank chỉ còn 22,9 triệu đồng/tháng.

Ngân Giang