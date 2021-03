Quý 1/2021, lợi nhuận của Vietinbank có thể đạt gần 10 nghìn tỷ đồng

Vietinbank uớc tính lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 là 7.000 - 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ. Lợi nhuận này chưa bao gồm khoản phí trả trước của hợp đồng bán bảo hiểm nhân thọ với Manulife.

Theo thông tin từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), quý 1/2021, Vietinbank uớc tính lợi nhuận trước thuế là 7.000 -8.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ. Lợi nhuận này chưa bao gồm khoản phí trả trước của hợp đồng bán bảo hiểm nhân thọ với Manulife. Nếu Bộ Tài chính phê duyệt thương vụ Manulife mua lại Aviva trong quý 1 này, nhiều khả năng Vietinbank sẽ ghi nhận khoản phí của hợp đồng Banca ít nhất là thêm khoảng 1.300 tỷ đồng nữa.

Thậm chí, theo ước tính của giới chuyên môn, Vietinbank sẽ ghi nhận 1/5 phí trả trước từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền được ký kết với Manulife trong năm 2020, trị giá lên đến 1.600 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến chi cổ tức cho năm 2020 là 5% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Như vậy Vietinbank sẽ tiếp tục gia tăng vốn và đáp ứng cho mức tăng tín dụng khoảng 12% trong năm nay.

Theo báo cáo của Vietinbank, trong giai đoạn từ 2018-2020, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này là 6%.

Trong năm 2020, tổng thu nhập họat động và lợi nhuận trước thuế của Vietinbank lần lượt đạt 45,3 nghìn tỷ đồng (tăng 11,7% so với cùng kỳ) và 17,1 nghìn tỷ đồng (tăng 44,9% so với cùng kỳ). Ngân hàng cũng đã hoàn thành xử lý được hết trái phiếu VAMC với giá trị ròng là 6,2 nghìn tỷ đồng.

Song song với xu hướng chung của các ngân hàng lớn có nguồn vốn chi phí thấp và tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức bình quân, Vietinbank đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu do các ngân hàng khác phát hành, tăng 27,2% so với cùng kỳ.

Ngân hàng cũng mở rộng đầu tư vào trái phiếu chính phủ với mức tăng 27,6% so với cùng kỳ. Các khoản này được tài trợ bởi tiền gửi và cho vay liên ngân hàng giảm 21% so với cùng kỳ, vốn thường mang lại lợi suất thấp hơn so với hai loại tài sản trước đó là trái phiếu liên ngân hàng và trái phiếu chính phủ.

Năm 2020, Vietinbank đã phát hành 10,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu cấp 2, tăng gần gấp đôi so với năm 2019, để đạt yêu cầu về mức vốn tự có của Ngân hàng theo chuẩn mực Basel II, đứng thứ 2 trong ngành trong giai đoạn này. Vietinbank cũng là ngân hàng cuối cùng trong nhóm ngân hàng gốc quốc doanh đạt Basel II.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, Vietinbank chính thức áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN và đặt mục tiêu CAR theo Basel II là 8,5%.

Trong năm 2020, Vietinbank đã xóa ròng 6,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC. Dư nợ xấu giảm -12% so với cùng kỳ khiến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm 22 điểm phần trăm xuống 0,94%. Nợ nhóm 2 cũng giảm 33 điểm phần trăm xuống còn 0,28%.

Năm 2021, ban lãnh đạo Vietinbank đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản, tiền gửi và tín dụng lần lượt từ 3-6%, 10-12% và 8-11% so với cùng kỳ. Số dư nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay dự kiến dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng khoảng 10-20% so với cùng kỳ, lên khoảng từ 18,8 nghìn tỷ đồng đến 20,5 nghìn tỷ đồng.

Ngân Giang