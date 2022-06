Rộ mốt chơi cây 'khủng', me, sung, chòi mòi trước cho không ai lấy giờ đua săn lùng, giá hàng chục triệu

Thời gian gần đây, ở Đắk Lắk rộ lên phong trào chơi cây cổ thụ. Những cây mọc tự nhiên lâu năm, cây có đường kính lớn được giới chơi cây săn lùng ráo riết.

Anh Trần Văn T. (TP Buôn Ma Thuột) - một người chuyên săn lùng cây cổ thụ cho biết, hiện nay cây cổ thụ tại Đắk Lắk rất khó mua, đặc biệt là những cây có hình dáng đẹp, khủng thuộc nhóm quý hiếm lại càng khó mua hơn vì hầu như đã có chủ, nếu muốn mua phải vào vựa cây (nhà vườn), giá cả đắt đỏ gấp nhiều lần.

Cây sung cổ thụ được giới chơi cây ưa thích.

Theo anh B., trước đây một số loại cây tưởng chừng như cho không ai lấy như cây chòi mòi, me… hiện hữu khắp nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tuy nhiên, vài năm trở lại đây, những cây này bỗng được giới chơi cây để ý, giá cả cứ thế tăng vùn vụt từ vài triệu lên đến vài chục triệu mà vẫn rất khan hiếm, những cây khủng dáng đẹp gần như đã được các nhà vườn thu mua.

Anh B. thông tin thêm, thời điểm này, một cây chòi mòi đường kính từ 50cm trở lên có thế đẹp nếu mua tại nhà dân cũng tầm 15 triệu trở lên; nếu còn mua ở vựa thì giá còn cao hơn nhiều lần.

Những cây me mọc tự nhiên trước đây người dân chỉ bán làm củi thì nay bỗng "lên đời" trở thành loại cây có tiềm năng trên thị trường cây cảnh. Cây cổ thụ lớn có đường kính từ 150cm trở lên càng được quan tâm đặc biệt.

Cách đây chừng 2 năm, cây me (trái) chỉ đáng giá vài triệu đồng, nhưng hiện giờ đang roa bán giá xấp xỉ 30 triệu.

Anh Trần Văn Phương, một chuyên gia về cây cho biết, vừa rồi anh mới mua giúp người nhà một cây sung có thể nói là "khủng" nhất TP Buôn Ma Thuột, giá về đến vườn trên dưới 20 triệu.

Theo anh Phương, "cụ sung" này tuy không có giá trị về gỗ nhưng do dáng khủng và thế cây bay lượn, thoát thân rất đẹp nên nhiều đại gia nghe tin đã nhanh chóng vào xem và hỏi mua ngay khi cây vừa về vườn.

"Giá của cây sung này đã được khách trả tăng lên gấp nhiều lần nhưng anh của tôi không bán. Anh ấy khẳng định sẽ để chơi vì hiếm có cây thứ 2 to lớn như vậy", anh Phương chia sẻ.

Vú sữa cũng là cây đang rất được ưa chuộng ở Đắk Lắk.

Cùng quan điểm với anh B., anh P., anh Nguyễn Văn D. cũng khẳng định thời điểm này tìm bất kỳ cây gì trong dân có đường kính 150cm trở lên đã là rất khó, tìm cây dáng đẹp như mong muốn thì càng giống như "mò kim đáy bể"; nếu gặp được thì cây chắc chắn giá sẽ rất "chát" vì người dân không muốn bán.

Đánh giá về nguyên nhân cây cổ thụ bỗng tăng giá vùn vụt, anh D. cho biết, do thời gian qua, nhiều người dân đầu tư mua đất làm khu du lịch, nghỉ dưỡng,... nên nhu cầu về cây xanh rất cao, đặc biệt là cây có đường kính lớn, dáng đẹp, nhiều bóng mát và ít rụng lá.

“Chỉ cách đây vài năm, giá mỗi cây me có đường kính trên 100cm ở khu vực phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) được người dân bán từ mấy trăm ngàn tới vài triệu đồng, ngang bằng với giá bán củi, thì nay do nhu cầu người mua tăng cao nên cây to, đẹp phải có giá cả chục triệu trở lên”, anh D. nói.

Anh Trần Văn P. (phải) chuyên gia săn lùng cây cổ thụ, độc lạ ở Đắk Lắk.

Theo tìm hiểu của PV, trong vài tháng gần đây, những loại cây đang được săn lùng nhất là vú sữa, sơ ri, chòi mòi. Giá mỗi cây vú sữa bình thường đã khoảng hàng chục triệu đồng, nếu cây có thế đẹp thì giá còn cao hơn nhiều lần. Những cây này rất quen thuộc trong vườn nhà dân, là cây ăn quả, ít rụng lá, không có sâu… nên rất được ưa chuộng, đặc biệt phù hợp với khu sinh thái, nghỉ dưỡng.

