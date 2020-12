Tình hình Syria: Cận cảnh không quân Nga bắn nổ tung cứ địa IS

Quân đội Nga - Syria liên tiếp tấn công IS ở vùng Sa mạc Trắng; Hơn 1 triệu người dân chịu cảnh không có nước uống 25 ngày là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Chiến đấu cơ Nga bắn phá cứ địa IS

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, dưới sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã giành chiến thắng tại khu vực Sa mạc Trắng thuộc tỉnh Homs.

Cụ thể, nhờ hoạt động phối hợp chiến đấu, các binh sĩ thuộc quân đội Syria và dàn chiến đấu cơ của không quân Nga đã tấn công vào nhiều mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở vùng Badiya Al-Sham, đồng thời đập tan âm mưu tấn công của nhóm khủng bố.

Tính tới ngày 15/12 là 4 ngày liên tiếp không quân Nga cho tiến hành hàng chục trận không kích vào các căn cứ của IS. Dưới sự tấn công của dàn oanh tạc cơ Nga, quân đội Syria đã tiêu diệt hoàn toàn các sào huyệt của IS nằm trong khu vực được gọi là Sa mạc Trắng.

Còn theo nguồn tin tình báo, phần lớn các tay súng IS là những người gần đây được thả từ trại Al-Hol, khu vực được Mỹ và người Kurd nắm quyền kiểm soát. Do đó, theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ có vai trò trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới việc tạo ra một lực lượng khủng bố mới trong khu vực. Sau khi phát hiện vụ việc, quân đội Syria và không quân Nga đã cho tấn công để tiêu diệt IS.

Báo cáo ban đầu cho thấy, trong quá trình lục soát dưới mặt đất, quân đội Syria còn phát hiện và tịch thu được nhiều loại vũ khí cùng đạn dược do Mỹ sản xuất. Số lượng vũ khí tìm thấy đủ để cung cấp cho hơn 150 tay súng.

Cũng theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, hơn 120 tay súng phiến quân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và tấn công của quân đội Nga – Syria kể từ ngày 1/12.

Kể từ đầu năm 2020, IS đã chuyển mục tiêu tấn công sang các tỉnh Al-Raqqa và Hama, nơi nhóm khủng bố không ngừng có hành động mở rộng tầm ảnh hưởng.

Trước khi di chuyển tới phía đông Hama và phía nam Raqqa, IS phần lớn hoạt động ở dọc phía đông Homs và phía tây Deir Ezzor. Tuy nhiên, IS đã bị đánh bại ở hai khu vực này sau khi quân đội Syria cho triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn với sự hậu thuẫn từ dàn chiến đấu cơ và oanh tạc cơ của không quân Nga.

Hơn 1 triệu người không có nước uống trong 25 ngày

Hơn 1 triệu người dân sinh sống ở tỉnh Al-Hasakah đã sống trong điều kiện 25 ngày không có nước uống, do các tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cắt nguồn cung nước ở nhà máy Alouk. Đây là hoạt động cắt nước lần thứ 17 trong năm nay tại nhà máy Alouk và do phiến quân Syria thực hiện.

Nguồn tin từ tỉnh Al-Hasakah cho biết, các lực lượng được Ankara hậu thuẫn đã cố tình ngăn chặn các nhân viên kỹ thuật của chính phủ Syria tiếp cận nhà máy Alouk nhằm khắc phục sự cố cắt nước của hơn 1 triệu người ở phía đông bắc Syria.

Hoạt động cắt nước gây ảnh hưởng chính tới thành phố Hasakah, cùng nhiều thị trấn bao gồm Tal Tamr ở phía tây tỉnh Al-Hasakah.

Trong khi đó, phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được báo cáo đã cắt nguồn điện cung cấp từ trạm điện Mabrouka tới thành phố Ras Al-‘Ain, khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng nổi dậy thân Ankara.

Tổng Giám đốc Tập đoàn cung cấp nước của chính phủ Syria ở tỉnh Hasakah là ông Mahmoud Al-Ikla chia sẻ với Sputnik rằng, “Nhà máy nước Alouk nằm ở thành phố Ras al-Ain trong tỉnh Al-Hasakah là nguồn cung cấp nước uống duy nhất và không có nguồn thay thế khác, nhưng cơ sở này đã dừng hoạt động 25 ngày liên tiếp”.

Cũng theo ông Al-Ikla, hoạt động ngừng cấp nước là “do thiếu dòng điện phục vụ trạm bơm gây ảnh hưởng tới cuộc sống của 1 triệu người dân Syria ở thành phố Hasakah và thị trấn Tal Tamr cùng các ngôi làng xung quanh. Sự gián đoạn lần này là hậu quả của những hành động vi phạm và lạm quyền do các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ kỳ chống lưng ở vùng Ras Al-Ain thực hiện khi cắt đứt nguồn điện cung cấp cho nhà máy nước”.

Ông Al-Ikla nhấn mạnh thêm, chính phủ Syria đang làm việc với các cơ quan quốc tế thông qua tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria để điều động xe bồn vận chuyển nước nhằm làm đầy 100 bồn nước cỡ lớn nằm rải rác ở nhiều khu vực trong thành phố Hasakah.

Bùng nổ tấn công ở Hasaka

Một tay súng phiến quân QSD được Mỹ hậu thuẫn đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở tỉnh Hasaka hôm 15/12. Đây là sự kiện mới nhất nằm trong chuỗi tấn công nhằm vào các thành viên và đoàn tuần tra của nhóm phiến quân do những tay súng giấu mặt thực hiện ở vùng al- Jazeera.

Chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), các nguồn tin cho hay, một thành viên QSD đã thiệt mạng sau khi bị những tay súng chưa thể xác định bắn liên tiếp vào người tại ngã ba của trại al-Hawl nằm ở phía đông thành phố Hasaka. Khu vực này hiện được đánh giá là mất an ninh và điều kiện sống vô cùng khó khăn do các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn cố tình ngăn cản các đoàn cứu trợ nhân đạo tới hỗ trợ người dân sinh sống trong trại al-Hawl.

Liên quan tới vụ tấn công, các nguồn tin cho biết “một thiết bị nổ đã phát nổ trong chiếc xe của QSD khi đang có mặt gần ngôi làng Sabah al-Khair, phía nam Hasaka, khiến các tay súng QSD hứng thương vong".

Minh Thu (lược dịch)